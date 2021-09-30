Коронавирус в Перми, последние новости на 1 октября 2021 года: в регионе побит антирекорд по суточному приросту заболевших

За сутки в регионе только официально заболело 488 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Пермском крае за сутки ковидом заболели еще у 488 человек. Это антирекорд региона по суточному приросту заболевших за всю пандемию. Инфекцию выявили у 205 пациентов мужского пола, 283 – женского, среди заболевших 36 детей. 406 человек лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Скончались за сутки 29 пациентов, а продолжают лечение в больницах 4 874 человека. Всего с начала пандемии в крае коронавирус выявили у 101 558 человек.

Новые заражения выявили в 31 муниципалитете. Напомним, сегодня в Прикамье был побит рекорд суточной заболеваемости ковидом – заразились 488 человек. Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре, в Перми COVID-19 подтвержден у 144 человек. На втором месте идет Пермский муниципальный район: 48 случаев. В Чусовском городском округе заболел 41 человек.

В Сивинском округе заболели 39 жителей, в Октябрьском 33, в Губахе 29, в Березниках 28. В Горнозаводском городском округе инфекцию выявили у 21 человека, а в Красновишерском у 20. В Суксунском городском округе заболели 18 человек, в Соликамском у 16, в Чердынском у 15, в Березовском муниципальном округе 11.

В Ординском муниципальном и Лысьвенском городском округах обнаружили по 9 случаев COVID-19. В Чайковском 7, в Добрянском городских округах 6. В Кизеле 5, в Осинском округе 4. По 3 случая коронавируса подтверждено в Кунгуре и Краснокамском городском округе.

Фото: permkrai.ru

А еще в 10 территориях нашли по 1 случаю коронавируса: это Гайнский, Косинский, Еловский, Кишертский, Верещагинский, Бардымский, Кунгурский и Куединский округа, а также Большесосновский муниципальный район и ЗАТО Звездный.

В Прикамье прибыла крупная партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат распределят между больницами и частными медорганизациями Прикамья.

По данным специалистов краевого минздрава, с начала массовой вакцинации в крае привиты 764,2 тыс. жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 630,8 тыс. человек. С начала прививочной кампании в регион доставлено свыше миллиона комплектов вакцины.

Помимо вакцинации, для снижения заболеваемости вводятся и ограничительные меры. Заболеваемость в регионе продолжает быть высокой, количество заболевших ежедневно колеблется в районе 500 человек. Так, власти региона вместе с главврачами ковидных стационаров обсудили текущую ситуацию и на оперштабе решили ограничить посещение непривитыми жителями края некоторых мероприятий и организаций.

Так, с 4 октября в регионе будут использоваться сертификаты о вакцинации и QR-коды при посещении:

- сеансов, спектаклей, концертов, представлений и других мероприятий в театрах, концертных залах, филармониях, кинотеатрах, домах культуры, цирке и других учреждениях сферы культуры;

- официальных спортивных соревнований профессиональных клубов;

- физкультурных мероприятий, в том числе вне помещений;

- фитнес-центров и фитнес-клубов, тренажерных залов и бассейнов;

- массовых мероприятий в сфере туризма;

- любых других мероприятий в зданиях и помещениях, которые организовываются органами государственной и муниципальной власти.

Посетителям этих мероприятий нужно будет предъявить паспорт, сертификат о вакцинации, либо QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.

Отметим, что QR-коды пока не вводятся для посещения кафе, ресторанов и других заведений общественного питания.