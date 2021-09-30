В этом году в Краснокамске преобразилась театральная школа

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В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» многие образовательные учреждения провели масштабное обновление технической базы.

Благодаря ему в нескольких школах искусств Прикамья, при поддержке министерства культуры Пермского края, куплены новые музыкальные инструменты, обновлено оборудование и учебные материалы. В этом году в поддержку проекта было направлено и краевое финансирование – почти 105 миллионов.

Одна из школ, которой повезло это театральная школа в Краснокамске. Ранее школе выделялись деньги, но такая солидная сумма в 1 миллион 900 тысяч была выделена впервые. И, по словам директора Веры Маниной, техническое оснащение было очень кстати, ведь школа в следующем году отмечает 30-летний юбилей.

- Наши преподаватели и обучающиеся сразу с сентября ощутили перемены: удобство и комфорт в обучении. Установлены 4 интерактивные панели и используются преподавателями и учениками в музыкальном классе обновилась мебель в классах, появилось 2 электронных пианино, преобразился гардероб, новые хореографические станки в танцевальном классе. Хочется еще отметить преображение нашего театрального зала, он оборудован и оснащен современной и звуковой техникой. Очень здорово, что в преддверии юбилея мы смогли поучаствовать в таком проекте, - сказала вера Манина.

На сегодняшний день в репертуаре школы 7 постановок, ее ученики в течение всего года выступают со спектаклями в школах округа.