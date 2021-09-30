«Спартак» – «Амкар»: прямая трансляция матча начнется в 16:00

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Сегодня ФК «Амкар-Пермь» на выезде в Туймазах сыграет с местным «Спартаком». Матч в рамках группы «4» ФНЛ-2 начнется в 16:00 по пермскому времени (0+). Прямую трансляцию игры покажет официальный Youtube-канал «Спартака».

Пермяки подошли к встрече в числе группы лидеров турнирной таблицы. «Амкар» с 23 очками занимает четвертое место и отстает от лидера – ульяновской «Волги» – на три очка. Второе место и 25 очков – у Челябинска. Третье и 23 очка – у «Тюмени». Замыкает пятерку лидеров «Новосибирск» – 20 очков.

Победная серия красно-черного клуба насчитывает четыре матча кряду. Началась она с победы над «Зенитом» в Ижевске (1:0). Затем последовали выездная победа над «Торпедо» из Миасса (2:0) и домашняя победа над «Новосибирском» (1:0). В последней на данный момент игре «амкаровцы» в дерби обыграли пермскую «Звезду» - 3:1.

«Спартак» разместился на десятой строчке. У клуба 10 очков после 10 игр. Четыре победы, ничья и пять поражений. Неплохой для середняка турнира показатель забитых мячей – 20 (в среднем два гола за игру). Это четвертый результат лиги. В то же время, команда много пропускает – 19 мячей (не считая трех «пропущенных голов» в техническом поражении от миасского «Торпедо»).

Последние три матча «Спартак» идет без побед – гостевые поражения от омского «Иртыша» (0:3) и барнаульского «Динамо» (1:3). В последнем матче «спартаковцы» сыграли боевую ничью с одним из лидеров турнира – «Челябинском» (2:2).

Фаворитом сегодняшней игры, по мнению букмекеров, являются пермяки. Коэффициент на победу «Амкара» - 2,15. На победу «Спартака» дается коэффициент 3,10. На ничью дается коэффициент 3,40.

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