Коронавирус в Перми, последние новости на 30 сентября 2021 года: за сутки в регионе выявили 480 новых случаев заражения

Общее число заболевших ковидом в Прикамье за время пандемии достигло 101 570. Фото: Олег Укладов

В Пермском крае за сутки выявили 480 новых случаев заражения коронавирусом. Последний раз столько же зараженных за сутки фиксировали 27 августа 2021 года.

По информации Роспотребнадзора, 45 человек лечатся в больницах, 435 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших ковидом в Прикамье за время пандемии достигло 101 570. В числе 480 новых инфицированных 198 пациентов мужского пола, 282 – женского, среди заболевших 78 детей.

Выздоровел 421 человек. Скончалось за сутки от коронавируса 28 пациентов. Общее число умерших от COVID-19 с начала пандемии - 4 828 человека.

Больше всего заболевших в Перми – 77, в Чернушинском, 40 – в Чусовском городских округах, 39 – в Пермском муниципальном районе.

На «Пермской ярмарке» 29 сентября открывается еще один пункт вакцинации от гриппа и COVID-19. Он появится на втором этаже ВЦ «Пермская ярмарка» по адресу: шоссе Космонавтов, 59, сообщили в краевом минздраве.

Пункт будет работать по будням: с 12.00 до 17.00. В нем можно привиться вакцинами «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», «Ультрика Квадри» (от гриппа). При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Инфографика: Оперштаб.

30 сентября будет работать мобильный пункт вакцинации возле цирка. Там можно будет сделать прививку от коронавируса и гриппа. Вакцинировать будут «Спутник-Лайт», «Спутник V», а также вакциной «Ультрикс Квадри» против гриппа.

После прививки «Спутник-Лайт» вакцинированному выдадут QR-код вакцинированного. Работать пункт будет с 10.00 до 18.00.

Напомним, что «Спутником-Лайт» проводят ревакцинацию тех, кто больше 6 месяцев назад привился «Спутником V». Кроме того, прививку «Спутник-Лайт» делают тем, кто переболел коронавирус не меньше полугода назад.