Болезнь разрушает позвонки, ребра и кости: восьмилетний мальчик из Перми мечтает поправиться и встретиться с друзьями

Демид очень расстроен, что не может ходить в школу, и не видится с друзьями. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

Восьмилетний Демид Толстиков из Перми заболел, когда ему был годик. Врачи поставили мальчику сложный диагноз «гистиоцитоз из клеток Лангерганса». Болезнь эта проявляется скоплением и размножением патологических иммунных клеток, образующих опухоли.

Они поражают и разрушают кости и органы, расположенные рядом. У Демида опухоль поразила правую глазную орбиту, «окутала» центральный нерв. Обнаружили опухолевые очаги на ребрах и позвонках.

- Первый раз у сына разрушились три позвонка, два ребра и скуловая кость, - рассказывает Елена, мама Демида. - При этом опухоль очень опасно располагалась в голове и могла повредить центральную нервную систему. Нам провели первую операцию по удалению опухоли, она прошла успешно, но полностью образование удалить не получилось. Лечение продолжилось химиотерапией.

Через четыре месяца случился рецидив: оказалось, что у Демида образовалась опухоль в теменной части головы, началось разрушение кости черепа.

- Сколько времени уже прошло, дырка до сих пор не заросла, - делится мама. - Тогда Демиду был назначен противорецидивный протокол лечения. Через два года изнурительного лечения сын пошел на поправку, но через четыре года вновь случился рецидив.

Недавно у мальчика случился рецидив. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

На днях мальчик вернулся из Москвы, где врачи приняли решение начинать монотерапию препаратом «Кладрибин».

- Лекарство это очень хорошее, сильное и узконаправленного действия, - поясняют в благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курируют эту семью. - Мальчик уже прошел два блока терапии, динамика положительная. Ответ на данное лечение у Демида хороший и переносит он его тоже неплохо. Один минус – стоимость четырех курсов составляет 215 000 рублей, что неподъемно для семьи. И Толстиковы обратилась в наш фонд за помощью в сборе средств.

- Демид очень искренний, добрый мальчик, которому нравится жить, - объясняет мама. - Он сейчас очень расстроен, так как не может ходить в школу, и не видится с друзьями. Пока идет лечение, очное обучение в школе ему пришлось заменить на домашнее. И мы всей семьей мечтаем, чтобы он выздоровел и смог общаться со своими друзьями. Я заранее всех благодарю за поддержку!

Если вы готовы помочь восьмилетнему Демиду Толстикову из Перми, то любую посильную сумму на лечение можно отправить ему здесь.