Осужденному в Пермском крае сократят срок за совершение геройского поступка

Есть шанс, что тот срок, который осталось по решению суда отбывать осужденному Ринату С., ему сократят. Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю.

- Сначала этот парень стал издавать стоны, потом начал биться в судорогах, а изо рта у него пошла пена, - рассказывает осужденный Ринат С. – Я не доктор, но когда служил в армии, проходил курсы оказания первой помощи, и понял, что человеку нужна помощь, иначе все может кончиться плохо. Мы остановили автобус и начали с водителем оказывать первую помощь, но парень продолжал тяжело дышать и задыхаться.

38-летний осужденный Ринат С. по решению суда отбывает наказание в УФИЦ ГУФСИН России по Пермскому краю (это Участок, функционирующий, как исправительный центр, осужденные здесь могут с разрешения начальника свободно передвигаться и даже выезжать за пределы населенного пункта, - Ред.). В тот день Ринат ехал в Пермь, на плановый прием к врачу на междугороднем автобусе «Гремячинск-Пермь». Именно в этот момент и случилось ЧП с пассажиром.

- Мы заметили в вещах у парня направление в больницу, где был указан диагноз - бронхиальная астма, - вспоминает осужденный. - Предположив, что у астматика в любом случае должен быть при себе ингалятор, мы осмотрели его и нашли медицинский препарат. Затем с помощью лекарства восстановили пассажиру дыхание.

Когда молодой человек немного пришел в себя, Ринат и Валерий - водитель автобуса - вывели его из салона на свежий воздух. После этого автобус продолжил движение до поворота на Полазну, где больного ждала прибывшая на вызов бригада «скорой помощи».

- Ваши умелые действия помогли спасти жизнь человека, - похвалили врачи. – Это был эпилептический припадок и без своевременно оказанной первой медицинской помощи и ингаляции, шансов у больного выжить практически не было.

О геройском поступке осужденного узнали в руководстве ГУФСИН России по Пермскому краю и решили наградить его за неравнодушный и смелый поступок. Сейчас все документы на поощрение находятся на рассмотрении у руководства, и есть шанс, что тот срок, который осталось по решению суда отбывать осужденному Ринату С., сократят. Ему осталось отбывать наказание один год.

- Мы надеемся, что добрый поступок Рината будет примером не только для осужденных УФИЦ, но и всех жителей Пермского края, - отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.