Коронавирус в Перми, последние новости на 29 сентября 2021 года: от COVID-19 вакцинировалась 102-летняя пермячка

Фото: permrkrai.ru

В Прикамье коронавирус выявили еще у 473 жителей. Роспотребнадзор сообщает, что 87 человек проходят лечение в больницах, 386 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 36 детей. Всего лечение в клиниках проходят 3812 пациентов, из них на ИВЛ – 164. Скончались за сутки - 26 человек с коронавирусом.А с начала пандемии в Прикамье ковидом заболели уже 100 590.

В Прикамье новые заражения коронавирусом выявлены в 23-х муниципалитетах Пермского края. Напомним, на 28 сентября в регионе выявили 473 новых зараженных ковидом. Как рассказали в краевом Роспотребнадзоре, в Перми инфекцию выявили у 264 человек.

В Чернушинском городском округе вирус выявили 39 человек. В Чердынском - у 27. В Куединском муниципальном округе у 20.

17 случаев обнаружили в Октябрьском городском округе, 15 – в Бардымском, 14 – в Березниках. По 10 новых случаев подтверждено в Лысьвенском городском и Еловском муниципальном округах. 8 – в Нытвенском городском округе, по 7 – в Осинском округе и в Кунгуре. В Соликамском городском округе выявлено 6 инфицированных, в Пермском муниципальном районе 5. В Краснокамске – 3.

По 2 новых случая подтверждено в Березовском и Юсьвинском муниципальных округах. Еще в 5 территориях диагностировано по одному случаю COVID-19: это Большесосновский муниципальный район, Добрянский городской и Юрлинский, Ординский и Уинский муниципальные округа.

Фото: permkrai.ru

В Прикамье прибыла еще одна партия вакцины «Спутник V» - всего 52 200 комплектов. В каревом минздраве сообщают, что с начала вакцинации в Пермский край было доставлено более миллиона комплектов вакцины от коронавируса. Всего в регионе привито уже 758,3 тысяч жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 626 тысяч человек.

Привиться от коронавируса может любой житель края старше 18 лет, но не болевший COVID-19 в последние 6 месяцев и нет противопоказаний.

А одна из жительниц Перми вакцинировалась от коронавируса в 102 года. Анна Егоровна оказалась самой пожилой вакцинированной в регионе. Прививку она сделала в «Городской клинической поликлинике № 5» Перми. Чувствует себя она хорошо и не испытывает недомоганий.

Но есть и плохие новости: В пермской краевой больнице скончались два вакцинированных от COVID-19 пациента. Как позже пояснил Анатолий Касатов, у обоих пациентов была незавершенная вакцинация. Они заразились спустя несколько дней после прививки. Этого не достаточно для формирования иммунитета.

Со следующей недели в Прикамье введут QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий.

Также чтобы улучшить ситуацию, оперштаб решил приостановить деятельности игровых комнат, так как в школах все делается для того, чтобы разъединить классы, а в детских игровых зонах дети пересекаются. Сейчас в регионе на дистанционное обучение отправлены 217 классов в 122 школах края. Помимо школьников, из-за COVID-19 разобщены учащиеся 34 групп в 20 сузах и воспитанники 63 групп в 42 детских садах.