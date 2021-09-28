Коллега водителя, погибшего под упавшим мостом на трассе Пермь - Екатеринбург: «Я был последним, кто с ним общался до гибели»

Расследованием произошедшего занимаются сотрудники прокуратуры и следователи. Фото: Татьяна Коробицина.

- Максим был отличным водителем, общительным и веселым человеком, - говорит знакомый погибшего водителя «МАНа». - Он работал на договоре субподряда с нашей компанией. Ребята не перерабатывают, работают сменами, каждый раз нас инструктируют об осторожности и осмотрительности на дороге. Этим утром Максим ехал в рейс - за грунтом на карьер. Сложно сказать, что произошло, возможно, сбой в системе, может, человеческий фактор. Я был последним, кто с ним общался за три минуты до гибели. Он был бодрым, адекватным, поговорили, что называется «за жизнь», и он уехал. Ужасно осознавать, что я - это тот, кого он видел последним и тот, кто его видел последним в живых.

Спасатели с помощью гидроинструмента извлекли тела погибших водителей и передали их сотрудникам следственных органов. Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

Напомним, ранним утром 28 сентября на трассе Пермь - Екатеринбург водитель грузовика «МАН», ехавшего с поднятым кузовом, задел конструкцию надземного пешеходного перехода и своротил ее. Пешеходный мост упал на «МАН» и «Газель», которая ехала по встречной полосе. Оба водителя погибли. На место ЧП приехали оперативные службы и участок федеральной трассы перекрыли в обоих направлениях. Спустя несколько часов спасатели извлекли из покореженных автомобилей тела погибших, рухнувшую часть пешеходного перехода убрали с дороги и движение на трассе восстановили.

В ДТП погибли два водителя. Фото: chp_59.

Расследованием произошедшего занимаются сотрудники прокуратуры и следователи.

- Будет изъята и изучена техническая документация, регламентирующая строительство надземного пешеходного перехода, а также надзор за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности в транспортной организации, - сообщает СКР по Пермскому краю. - По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Как можно было не почувствовать, что машина едет с поднятым кузовом? Этот вопрос мы задали эксперту.

- В кабине водителя «МАНа» нет датчиков, которые бы показывали, что кузов поднят, - объясняет Юрий Петров, главный механик компании, занимающейся грузоперевозками. - И при движении сложно почувствовать, поднят кузов или опущен. Надо все визуально проверять. Это элементарная грубая невнимательность водителя - то, что он не проверил положение рычагов. Случайно зацепить тумблер подъема нельзя. Водитель целенаправленно на разгрузке поднял кузов, разгрузился и поехал. Обычно водитель проезжает несколько метров с поднятым кузовом, чтобы высыпались остатки груза, а потом опускает его. А этот водитель забыл.

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