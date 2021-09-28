Как пермякам вывести карту из стоп-листа и оплатить проезд по QR-коду

Информация до валидатора может идти целые сутки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почему не срабатывает транспортная карта? Что такое стоп-лист? Можно ли будет совершать бесплатные пересадки после того, как в автобусах и трамваях начнут использовать QR-коды? На эти и другие вопросы пермяков ответил в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) руководитель муниципального казенного учреждения «Гортранс» Вадим Паньков.

1. Деньги на карточке есть, но она не срабатывает. Почему?

Валидаторы в автобусах и трамваях не поддерживают связь с единой системой оплаты проезда Пермского края в режиме онлайн. Они обмениваться с системой информацией раз в сутки. При этом может выясниться, что на карте не хватает денег, чтобы списать оплату за совершенную поездку, и она будет отправлена в стоп-лист.

Чтобы вывести ее оттуда, достаточно погасить задолженность и пополнить счет так, чтобы на нем лежало хотя бы 24 рубля. Но информация до валидатора может идти в течение суток, и, вполне возможно, вам не удастся совершить поездку, допустим, через пару часов после пополнения счета, хотя в личном кабинете будет значиться, что деньги на карте у вас есть.

2. Как быть, если карту не удается вывести из стоп-листа?

Такие сбои возможны. Если карта по истечении 24 часов после оплаты не вышла из стоп-листа, то придется обратиться к перевозчику или в Гортранс.

Для этого нужно запомнить номер маршрута, госномер транспортного средства, место и время, где произошел сбой при попытке оплаты проезда через валидатор. На сайте Гортранса можно посмотреть список перевозчиков, выбрать того, который обслуживает этот маршрут, позвонить и сообщить, что в такое-то время на таком-то транспортном средстве валидатор не принял транспортную карту, хотя она уже выведена из стоп-листа. Если не сможете дозвониться, тогда следует написать обращение в Гортранс, заполнив соответствующую форму на сайте gortransperm.ru либо отправив его на электронную почту gptprm@yandex.ru.

3. Как оплачивать проезд при помощи QR-кодов?

Все будет просто. В салоне каждого транспортного средства должно быть развешано не менее десяти QR-кодов. Вы можете поднести смартфон к любому из них и отсканировать его. После этого на смартфоне появится сообщение о том, что вы едете в автобусе или трамвае такого-то маршрута. Если все совпадает, вы нажимаете кнопочку «оплатить». Вам предлагают варианты оплаты - это может быть мобильное приложение банка, транспортная карта, система быстрых платежей. Затем у вас со счета списываются деньги. В отличие от валидатора оплата будет происходить в режиме онлайн. Если на вашем счете нет средств, банк тут же вам сообщит, что оплата не прошла, и в стоп-лист ваша карточка не уйдет.

Сейчас оплата проезда при помощи QR-кодов тестируется на маршруте трамваев №6.

4. Как подтвердить оплату по QR-коду?

- При оплате по QR-коду на экране вашего смартфона будет сформировано изображение электронного билета. Оно будет выглядеть практически так же, как и бумажный билет. Вы его покажете контролеру. По такому изображению можно будет сделать и бесплатную пересадку. При входе в другое транспортное средство вы сканируете QR-код в салоне, и система определит, что вы имеете право на бесплатную пересадку. После этого у вас сформируется пересадочный талон для предъявления контролеру.

Кондукторы в пермских трамваях и автобусах в перспективе исчезнут. Есть определенная категория пассажиров, для которых будет сохраняться возможность наличной оплаты проезда. Она будет производиться через водителя.