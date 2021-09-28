«И все это за одну ночь». Неизвестный волшебник совершил чудо для тяжелобольных деток

Человек по имени Александр совершил кучу пожертвований для подопечных фонда «Дедморозим».

«Это потрясающая и вдохновляющая история», «Спасибо Вам, неизвестный Александр. Здоровья и счастья», - комментируют подписчики пост в Facebook Дмитрия Жебелева, учредителя фонда «Дедморозим».

Дмитрий рассказал о неизвестном волшебнике по имени Александр, который за одну ночь сделал море добрых дел для тяжелобольных пермских детишек. Публикуем этот пост полностью:

Неизвестный Александр

Ночью на сайт «Дедморозим» зашел неизвестный, открыл раздел помощи детям и совершил кучу пожертвований. Всего – на сумму более 500 000 рублей, для девяти ребят со смертельно опасными заболеваниями. Чьи-то сборы в итоге закрылись, какие-то сильно продвинулись, а где-то осталось найти всего несколько сотен рублей, чтобы решить проблему ребенка. Мы знаем только имя этого человека – Александр.

Его поступок изменит жизнь Нади, Славы, Жени, Артема, Олега, Таисии, Миши, Ксюши и Тани.

Чьи-то сборы закрылись, какие-то сильно продвинулись, а где-то осталось найти всего несколько сотен рублей, чтобы решить проблему ребенка. Фонд «Дедморозим».

12-летняя Женя, например, несколько лет назад впала в кому на руках у мамы. Она все еще не может кушать и дышать сама, но уже начала говорить полными предложениями и вставать, держась за мамину руку. Теперь им не нужно будет думать, как бы случайно не умереть, а можно продолжать учиться жить заново. У Артема и Олега такая болезнь, при которой постепенно слабеют все мышцы, пока не дойдет до жизненно важных – сердца или легких. Еще немного, и мы сможем купить им аппараты для тренировки дыхания, чтобы они не попали на несколько лет в реанимацию.

Вот что натворил Александр за одну ночь! Никак не перестану изумляться, что рядом со мной живут люди, которые решаются потратить свои личные деньги на чудеса для абсолютно незнакомых им детей. Да еще отдав их в какой-то фонд, каким-то посторонним личностям. Хотя совершенно не обязаны этого делать. Удивительней этого только то, что каждый год их набираются десятки тысяч. Настолько много, что такой человек точно есть среди ваших знакомых.

В результате самым важным оказывается не размер и форма помощи в каждом конкретном случае, а число решившихся совершить чудо. Например, самое частое пожертвование в Дедморозим -200-300 рублей, а из них уже складываются десятки миллионов рублей.

Из каждого такого рубля и участия каждого человека команда фонда затем старается извлечь максимум пользы для детей – добиться миллиардов рублей из бюджета на лечение ребят со смертельно опасными заболеваниями, не просто помочь ребенку из детдома, а вообще не допустить его попадания туда, дать больше жизни даже неизлечимо больным малышам. Все эти чудеса делятся на вас всех поровну. Потому что умножаете их вы.

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