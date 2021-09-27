«Выстрелил в воздух». Пожарный рассказал, как помог выбраться заблудившейся в лесу семье с двумя детьми

Пожарный Александр Лимонов помог семье с детьми выбраться из леса. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Чайковском районе в минувшие выходные на пульт оперативного дежурного пришла тревожная новость – в лесу заблудилась семья с двумя детьми. Тут же на их поиски выехала спасательная группа. Близился вечер и действовать нужно было быстро.

В лесной чаще заблудились четверо: родители и двое детей - 3 и 8 лет. В выходной день они решили отъехать на машине от родного Чайковского, чтобы погулять по лесу и собрать грибы. В лес зашли в районе деревни Жигалки (30 км от Чайковского - Ред) примерно в 16:00. Когда корзинки были полные, семья решила выйти к машине, но взрослые поняли, что заплутали.

К счастью, места там не совсем глухие, да и к прогулке по лесу взрослые приготовились. У них был с собой перекус, спички и телефоны.

- Сигнал тревоги поступил примерно в 20.00, - говорит пожарный Александр Лимонов. – Я связался по телефону с главой семьи, он человек бывалый, тоже охотник. Назвал примерное место, где они зашли в лес, я взял свое охотничье ружье, два фонаря, сел в машину и поехал.

Места для Александра Лимонова там родные, он потомственный охотник и сориентироваться на месте даже в темное время суток ему не составило труда.

Когда он приехал к месту, где предположительно была семья, Александр несколько раз выстрелил из ружья в воздух. На выстрелы откликнулись муж с женой, он пошел к ним на встречу, а потом увидел в лесу костер. Отец семейства уже готовился заночевать в лесу и развел огонь, чтобы обезопаситься от диких зверей и не замерзнуть.

- Когда я к ним подходил, они уже тушили костер, - вспоминает Александр. – Никакой паники не было, с ними все было в порядке, мальчишки не плакали, сказали, что не замерзли, не вымокли. Они меня поблагодарили, мы дошли до моей машины, и я отвез их до пункта сбора спасательных групп и волонтеров.

Примерно в 21.30 спасательная операция была завершена, семья из Чайковского провела в лесу с детьми больше пяти часов и если бы не Александр Лимонов, не исключено, что ночь бы им пришлось провести в тайге.

Александру Лимонову 46 лет, скоро будет 17 лет, как он работает в 39-й пожарно-спасательной части 11 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Пермскому району. Коллеги говорят о нем, как о хорошем, ответственном и исполнительном работнике.

«Мало говорит, много делает», - отзываются об Александре коллеги.

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