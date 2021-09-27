Коронавирус в Прикамье, последние новости на 28 сентября 2021 года: число случаев COVID-19 в Пермском крае превысило 100 тысяч

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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 28 сентября 2021 года: число случаев COVID-19, зарегистрированных за все время в Пермском крае, превысило 100 тысяч.

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в регионе выявлен 471 новый случай заражения COVID-19: 40 человек проходят лечение в больницах, 431 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 100 117. В числе 471 нового инфицированного 176 пациентов мужского пола, 295 – женского, среди заболевших 36 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 66 человек, от 30 до 49 лет – 171 человек, 125 в возрасте 50-64 и 73 человека старше 65 лет.