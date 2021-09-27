Впала в ступор: Задержанную в пермском аэропорту пассажирку увезли в психиатрическую больницу

Пассажиров эвакуировали, а здание аэропорта оцепили. Фото: паблик "Мой город - Пермь"/ВКонтакте

В субботу, 25 сентября, в Перми в аэропорту Большое Савино во время досмотра у одной из пассажирок обнаружили подозрительное устройство. На место тут же приехали полицейские, сотрудники Росгвардии, медики, пожарные и другие оперативные службы. Пассажиров эвакуировали, а здание аэропорта оцепили.

После проверки силовики не нашли никаких запрещенных предметов, и аэропорт возобновил работу. Однако саму пассажирку, как сообщает телеграм-канал baza, пришлось увезти в психиатрическую больницу.

На странное поведение Дилором (так зовут задержанную пассажирку - ред.) обратили внимание сотрудники безопасности Большого Савино, когда она не улетела на своем рейсе и сидела в зале ожидания, почти не шевелясь. Женщину проверили с помощью газоанализатора, прибор показал, что у нее может быть взрывное устройство. Поочередно к ней подходили кинологи и специалисты с разными приборами. Все это время до Дилором пытался дозвониться муж, так как встречающий ее в московском аэропорту родственник позвонил и сказал, что она не прилетела.

Приехав в аэропорт, мужчина объяснил, что его жена страдает психическим заболеванием и ее странное поведение объясняется плохим самочувствием. Мужа попросили вывести Дилором на улицу для дополнительного осмотра. Никаких подозрительных предметов у женщины не нашли и отпустили. Но Дилором стало плохо - она впала в кататонический ступор и перестала на что-либо реагировать. На «скорой» женщину увезли в психиатрическую больницу. Муж Дилором остался недоволен действиями силовиков и добавил, что привез жену в аэропорт в нормальном состоянии.