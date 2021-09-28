Замена репетиторам - обучающий сервис

Фото: Ростелеком

Начался учебный год, и многие родители опять вспомнили, каково это – уроки до позднего вечера. А еще некоторые активно ищут репетиторов, чтобы они помогли ребятам в освоении программы. Но сегодня существует альтернатива и тому, и другому – образовательные онлайн-платформы. Одна из популярных в регионе на сегодня - «Ростелеком. Лицей». Спрос на нее у пермяков за последние полгода вырос на 50%. Мы приведем самые популярные вопросы от пермских родителей об этом сервисе.

1. Может ли ученик самостоятельно изучить новую тему, используя только образовательную платформу «Ростелеком Лицей?»

- Да, может! Контент «Лицея» рассчитан на учеников с 1–11 классы и позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам. На платформе школьники могут повторить пропущенные или сложные темы, разобраться с домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме с помощью тренажеров и тестов, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, после каждой темы есть интерактивные тренажеры и подсказки, благодаря которым можно повторно ответить на вопрос и закрепить знания. Также здесь есть специальный раздел «Учебник» в котором собраны теоретические материалы по школьной программе и большая коллекция конспектов - этонастоящая библиотека знаний школьника и теперь она всегда под рукой.

Фото: Ростелеком

2.В каком формате представлен учебный материал в этом сервисе?

- Весь учебный материал представлен в формате видеоуроков. Их разработали и провели более 60 высококвалифицированных преподавателей ведущих российских школ и вузов: «Президентская школа», «Ломоносовская школа», НИУ ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова и других. Кроме того, большинство занятий содержат графику для наглядности. Это позволяет школьникам быстрее и лучше усваивать учебный материал.

3.Есть ли возможность изучения английского языка в этом видеосрвисе?

- Освоить тонкости английского языка в этом сервисе поможет авторский курс «От нуля до Intermediate». Методика курса отличается от привычных уроков в школе: преподаватель доступно объясняет ключевые принципы грамматики, и правила становятся понятными и очевидными без заучивания наизусть. Здесь нет сложных домашних заданий и лишней теории, только самое главное с полным погружением в культурный контекст. Этот курс подойдет не только детям, но и взрослым с любым уровнем знаний.

4. А есть ли какие-нибудь дополнительные курсы или занятия, которые не входят в учебный план?

- В дополнение к школьной программе в «Лицее» есть полезные развивающие курсы. В отдельном разделе школьники могут узнать о современных цифровых технологиях, научится формировать здоровые привычки, и развить логику, память,креативность, речевые и другие навыки. Также здесь представлен уникальный курс «Моя профессия». В нем говорится о наиболее популярных и востребованныхпрофессиях современности: маркетинг, разработка (ИТ) и дизайн. Также сюда входит лекция, посвященная современному рынку труда и его тенденциям.

5.Как подключиться к образовательной платформе «Ростелеком-Лицей»?

- Подключить обучающий сервис просто: либо через официальный сайт perm.rt.ru/lc, либо воспользоваться его сокращённым вариантом в видеосервисе Wink. Достаточно просто скачать приложение Wink и найти по поиску сервис«Лицей». Кстати, в этом случае образовательный контент будет доступен на семи различных устройствах (телевизоре, планшете, ноутбуке, телефоне и так далее)