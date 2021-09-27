Пермский врач-психотерапевт об учениках с оружием: «Они делают больно там, где было больно им самим»

К 18 годам Бекмансеров начал понимать, что он неуспешный изгой во всех сферах жизни.

Стрельба в пермском университете – третье за последние несколько лет резонансное ЧП в России. Пермский врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Александр Вайнер проанализировал феномен учеников, которые приходят в свои учебные заведения с оружием. Что ими движет? Почему они идут стрелять в свои же учебные заведения? И нужно ли широко освещать подобные трагедии в СМИ трагедии?

«КП» публикует его пост, опубликованный на странице в Instagram:

20.09.21 в Перми произошла трагедия. Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете. Во-первых, я хочу принести соболезнования всем пострадавшим и их близким. Во-вторых, речь пойдет не о конкретном человеке, но о феномене «школьных стрелков» в целом. Я с коллегами был атакован журналистами на этой неделе. Но мне кажется, понимание феномена начинается с правильных вопросов, а их как мне кажется, не прозвучало.

1. Являются ли «стрелки» психически больными людьми?

Далеко не всегда. Конечно, как правило, это глубоко дисгармоничные, психопатизированные личности. Психопатия — это врожденное уродство личности. У них могут наблюдаться черты:

Шизоидного расстройства личности: - эмоциональная холодность - равнодушие к общению - безразличие к другим людям - жизнь среди своих фантазий - неспособность коммуницировать, социализироваться

Истерического расстройства личности: - преувеличенное выражение эмоций - манифестность и демостранивность на уровне поведения - внушаемость - переживания неглубокие и поверхностные - жажда внимания, признания - эгоцентризм

Нарциссического расстройства личности: - амбициозность - комплекс неполноценности (профильный, связанный с (соц. статусом / $ / интеллектом / внешностью) - готовность пожертвовать кем угодно ради реализации амбиций и компенсации комплексов - глубоко несчастен до тех пор, пока на земле есть хоть один человек, не покоренный его величием (то есть всегда) - жизнь – бесконечная неудачная попытка доказать себе и окружающим, что они лучшие (этот «голод» невозможно утолить)

Но когда речь идет о невменяемости, имеется ввиду именно шизофрения. Болезнь, прежде всего связанная с бредом и галлюцинациями. Так вот, далеко не всем «стрелкам» устроить пальбу приказали голоса в голове. Более того, как ни парадоксально, очень часто виновники подобных трагедий признаются психически вменяемыми.

2. Почему молодой человек не в психозе идет на такой безумный шаг?

Сразу оговорюсь, я ни в коем случае не пытаюсь никого оправдать. Речь только о том, чтобы попытаться проанализировать психику этих людей.

Любое действие человека направлено только на одно - снижение психического напряжение. Поэтому мы ходим в туалет, едим, пьем и даже совершаем покупки. Подобные акты насилия по логике вещей тоже должны снижать психическое напряжение в голове того, кто их совершает. Но что это за такое напряжение для избавления от которого можно рискнуть собственной жизнью? Ведь стрелки прекрасно понимают, как велика вероятность их собственной гибели. При каком условии человек сам, не по принуждению захочет выпрыгнуть из окна? При условии, что в комнате пожар, дышать нечем, и боль от ожогов настолько не выносима, что прыжок является наименьшим из зол. Только одно может заставить рискнуть своей жизнь для избавления от психического напряжения - сильная боль. Наша психика прекрасно знает, что самый эффективный метод избавления от боли - это смерть. Напомню, что у нас в голове нет отдельных центров для психической и физической боли. Для головы психическая боль не менее реальна, чем физическая.

3. Почему же им так больно?

А) Подростковый возраст нужен для двух вещей.

Одна из них - переезд из рая детско-родительских отношений в мир взрослых людей. Основное отличие этих миров заключается в том, что если раньше тебя любили за факт существования, то в суровой вселенной взрослых на тебя всем глубоко наплевать. Любовь и дружбу приходится заслужить. Удается это далеко не всем. Отсюда отсутствие социализации столь значимой именно в подростковом возрасте. Часто присутствует буллинг сверстников. Дома у таких подростков тоже, как правило, не все хорошо. В результате к 16-18 годам человек обнаруживает, что он неуспешный изгой, его потребности фрустрированы по алфавиту во всех сферах жизни. Плохо и дома и в школе. Напомню, что больше всего наша голова боится именно долгой боли. Если потребности неудовлетворены годами, то рано или поздно у пациента дебютирует невроз.

Б) Когнитивный диссонанс - несоответствие ожиданий и реальности.

Сегодня из всех утюгов нам рассказывают, как мы уникальны. Что родители должны перестать быть родителями и должны стать друзьями для детей. Нельзя наказывать и заставлять. Можно только целовать в попу. Ребенок воспитывается с железобетонным ощущением собственной уникальности и значимости. Обратите внимание, что многие из стрелков на полном серьезе считали себя уполномоченными очистить землю от мусора, то есть от других людей. Те, кто читал «Преступление и наказание» Достоевского в курсе про «Тварь дрожащая или право имею» и чем это все обычно заканчивается. Но чувство собственного величия - это когнитивное искажение, иррациональная когнитивная схема или попросту глупость. Защита от осознания собственного ничтожества. Я уже говорил, что в пубертате нам предстоит выяснить, что окружающим на нас глубоко наплевать. «Слушайте, недоноски. Вы не уникальны, неповторимая красота снежинки — это не про вас. Вы — разлагающая органическая масса, как и все вокруг» («Бойцовский клуб» Чак Паланик).

Г) Неумение терпеть напряжение (боль).

Вторая задача пубертата - научение терпеть напряжение. Это необходимый навык для достижения успеха в будущей взрослой жизни. Для этого есть тренажер - учеба. Качество знаний не принципиально. Главное, что подросток научается делать не то, что хочется, а учится, то есть контролировать поведение и терпеть напряжение. Большинство «стрелков» прямо скажем не отличники. Казанского «стрелка», например, вообще отчислили из колледжа за неуспеваемость. Во многих ли семьях выстроена система наград и наказаний за учебу? Какое количество родителей вообще обращают на это внимание?

Д) И наконец, главное. Чем отличается истинная попытка суицида от манифестной? В основе истинной попытке всегда лежит фактор отчаяние. Отсутствие надежды каким-либо образом выстроить свою жизнь в школе и дома, хоть немного начать соответствовать собственным гигантским амбициям - вот искомый краеугольный камень.

Но вы можете возразить, мол, вот пусть бы и убивали себя, зачем при этом калечить и лишать жизни окружающих? Во-первых, отвечу вам вопросом на вопрос:

4. Почему, как правило, они идут стрелять именно в учебные заведения, в которых обучались?

Не в ТРЦ, на улицы или куда-нибудь еще, а именно в собственные школы и ВУЗы. А потому что максимальное снижение напряжения они получают от того, что делают больно именно там, где было больно им самим.

Во-вторых, напомню одну притчу. Жили-были два соседа. Один жил хорошо. Другой - похуже. Пришел он к Богу с просьбой, мол, дай мне столько же, сколько есть у моего соседа. И ответил Бог, что выполнит эту просьбу. Но при одном условии - соседу просителя он даст в два раза больше. И тогда просящий сказал: «Выколи мне глаз».

Это известный психический феномен, напряжение снижается от осознания, что людям вокруг еще хуже. Именно этим объясняется желание стрелков причинить боль максимальному количеству прохожих, которых они даже не знают и которые им ничего плохого не сделали.

И наконец, в-третьих. В нашей голове существуют защитные механизмы, не позволяющие нам себя убить, даже если очень хочется. Поэтому стрелки выбирают такие опосредованные способы суицида, где ответственность за их смерть возьмет на себя кто-нибудь другой, например, полицейский или охранник.

5. Виноваты ли психиатры, выдающие справки?

Я понимаю желание общественности повесить всех собак на психиатров, но давайте посчитаем количество тех, кто ежедневно обращается в психиатрический диспансер за справками, и поделим их на количество рабочего времени. На каждого человека выйдет не более 5 минут. Задача психиатра:

А) Проверить состоит ли человек на учете (страдает ли шизофренией)

Б) Выявить на момент обращения психотическую симптоматику: бред и галлюцинации.

Если человек на учете не состоит и на момент курации не в бреду, не галлюцинирует, во времени, пространстве и личности ориентирован, то у доктора по факту нет никаких юридических и медицинских оснований пытаться признать человека невменяемым. Если сомнения все же появились, пациента отправляют пройти специальную комиссию. Для того, чтобы каждому проводить масштабное обследование, которое длится несколько часов нужно как минимум утроить армию психиатров. Деньги на это может выделить только государство. Заставить его могут только граждане. Напомнить результаты последних выборов? Еще вопросы есть?

6. Рассказывать ли об этом СМИ?

Начать придется издалека, с 18-ого века. Именно в это время по Европе прокатилась волна суицидов молодых людей, вызванная популярностью романа Гёте «Страдания юного Вертера». Как вы догадываетесь, главный герой убивает себя из-за несчастной любви. В 70-х годах прошлого века социологи из Калифорнийского университета доказали существования так называемого эффекта Вертера. Это волна подражающих самоубийств, которые совершаются после суицида, широко освещенного в СМИ, либо описанного в популярном произведении литературы или кинематографа. Поэтому любой психиатр знает, как опасно раздувать информационную волну вскоре после самоубийства или убийства совершенного подростком. С другой стороны, возмущаться чрезмерной свободой слова в нашей стране как-то чересчур нелепо...

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