«Когда улыбка не повод для комплексов»

Фото: «Астра- мед»

Почему исправлять прикус нужно не только подросткам? О самых современных методах исправления прикуса в эфире Радио «Комсомольская правда» (96.6 FM) рассказала генеральный директор центра стоматологии и имплантологии «Астра- мед» Ирина Кузнецова.

- У подростков часто улыбка - это повод для комплексов. В «Астра-мед» могут исправить любой случай?

-Конечно. У нас в Центре стоматологии и имплантологии «Астра-мед» работает замечательный доктор, кандидат медицинских наук, преподаватель Пермского медуниверситета Оксана Александровна Царькова. Умная, добрая, особенно подростки ее обожают. Если вы еще не выбрали врача-ортодонта, то вам - к нам. Первая консультация стоит 850 рублей, 3D-диагностика от 2100 -2500 рублей.

Я люблю приводить в пример фотографию Тома Круза, если бы вы видели его до исправления прикуса! Карьера в кино ему была заказана, если бы не работа ортодонтов.

- С какими проблемами приходят пациенты?

- В подростковом возрасте чаще приводят мамы своих дочерей. Скученность зубов - это самая частая проблема. Или юная, красивая девушка, а улыбку портит один торчащий зуб. Неправильный прикус может привести к несмыканию зубов и нарушению жевательного цикла, неправильной работе височно-челюстного сустава. А это и головные боли, и дискомфорт по жизни.

К нам приходят с самыми разными случаями и дети, и подростки, и взрослые. Самая возрастная пациентка клиники «Астра-мед» - репетитор английского, ей было уже 70 лет. Женщине нужна была безупречная дикция и правильное произношение, она ходила с брекетами три года. Все исправили, результатом очень довольна.

Когда приходит пациент, первое, что нужно сделать, - детальную диагностику. Далее со снимками, контрольно-диагностическими моделями начинает работать врач- ортодонт, и этот этап пациенту невиден. А это настоящая инженерная работа: существуют специальные формулы, расчеты, исчисляется идеальное исправление прикуса.

- Какие брекет-системы используете в клинике?

- Несколько лет ставим пациентам брекет-системы американского производителя Damon. Эта самая современная система, она показывает лучшие результаты. При ней, если пациент тщательно чистит зубы и соблюдает рекомендации, не происходит повреждение эмали зубов.

Фото: «Астра- мед»

- Как нужно ухаживать за брекетами? Как-то по-другому чистить зубы?

-Да, есть специальные щетки, которые используют люди, поставившие брекеты. Меняется образ жизни, привычки. Нужно больше внимания уделять гигиене полости рта, вычищать остатки пищи по нескольку раз в день.

На пациента ложится ответственность за тщательный уход. Врач все покажет и объяснит, познакомит со специальной ортодонтической зубной щеткой. Существует множество видов ершиков, которые прочищают межзубные пространства.

Рекомендую всем приобрести ирригатор, не только тем, кто решил исправить прикус и носит брекеты. Ирригатор - маленький домашний зубной керхер, который сэкономит вам расходы на стоматолога. Тем, у кого брекеты, без него не обойтись. Ведь главная задача, когда вы снимите брекеты через год или два - у всех этот процесс происходит по-разному - сохранить эмаль зуба здоровой, кариес никому не нужен.

- Существуют альтернативы брекетам?

- Есть люди, которые плохо чистят зубы, особенно, дети. Для них рекомендуем приобрести капы 3D смайл. 3D Smile - система, сочетающая эффективность брекетов, опыт предыдущих поколений ортодонтических кап (капы для выравнивания зубов, элайнеры) и сверхточные технологии 3D моделирования и 3D печати

На приеме врач сканирует обе челюсти с помощью специального стоматологического сканера, для получения оптического слепка, сделает фотографии, дентальное КТ, в зависимости от вашей клинической ситуации. Далее в специально созданной программе проводят виртуальное 3D моделирование плана лечения по рецепту врача. Точность расчета перемещения каждого зуба измеряется в микронах. Это значит, что каждый зуб будет двигаться именно так, как его запрограммировали и пациент получит гарантированный результат лечения на всю жизнь.

Фото: «Астра- мед»

Результат лечения (какой будет улыбка в конце лечения) и его длительность (количество этапов) всегда известны заранее .

В течение всего периода исправления прикуса у пациента есть набор кап, они меняются. Они прозрачны, сделаны из очень прочного материала. Пациент носит их постоянно и днем, и ночью. Снимает только во время еды и чистки зубов. В целом, применение кап не нарушает привычный ритм жизни пациентов, и многие окружающие даже и не заметят, что вы исправляете прикус.

Подробную информацию можно посмотреть на нашем сайте Астрамедцентр.рф. Можно также проконсультироваться по телефону 258-34-34 или приехать в клинику ООО «Астра-мед» на улице Пермской, 161. Мы всегда с удовольствием выслушаем и проконсультируем наших пациентов.