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Общество26 сентября 2021 22:02

Коронавирус в Перми, последние новости на 27 сентября 2021 года: в Пермском крае за сутки выявили 468 новых случаев COVID-19

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Пермском крае на 27 сентября 2021 года
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

По сообщениям Роспотребнадзора, в Пермском крае за минувшие сутки выявили 468 новых случаев заражения COVID-19: 55 человек проходят лечение в больницах, 413 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 99 646. В числе 468 новых инфицированных 171 пациент мужского пола, 297 – женского, среди заболевших 69 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 70 человек, от 30 до 49 лет – 133 человека, 111 в возрасте 50-64 и 85 человек старше 65 лет.

О РАЗНОМКоронавирус в Пермском крае 2021: последние новости