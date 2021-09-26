Дерби не за горами: «Амкар» встречается со «Звездой»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Сегодня на поле пермского стадиона «Звезда» в рамках группы «4» ФНЛ-2 произойдет историческое событие. Друг с другом встретятся два профессиональных пермских футбольных клуба – «Амкар-Пермь» и «Звезда». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по местному времени (0+).

«Амкар» подошел к встрече в отличной форме. Красно-черные не проигрывают три матча подряд. В последний и единственный раз в чемпионате «амкаровцы» проигрывали 21 августа. Тогда в 34-градусную жару наш клуб уступил «Челябинску» (0:1). После команда одержала три победы подряд. Сначала в Ижевске над местным «Зенитом» (1:0). А через неделю – в Миассе – над «Торпедо» (2:0).

Дома «Амкар» сыграл 16 сентября. Но и в этом матче не подкачал и одержал важнейшую победу над прямым конкурентом – «Новосибирском» - 1:0. Единственный мяч в игре забил Михаил Горелишвили.

Всего после 9 встреч у «Амкара» шесть побед, две ничьих и одно единственное поражение от лидера турнира. Который, кстати, опережает пермяков всего на 4 очка. Также у пермяков 20 очков в активе, 14 забитых и всего три пропущенных мяча. Это лучшая оборона группы «4» прямо сейчас.

Подопечные Рустема Хузина располагаются на четвертом месте турнирной таблицы. Столько же очков у занимающей третье место «Тюмени». 23 очка, но на одну игру больше у ульяновской «Волги», которая занимает второе место. Отрыв от пятого места, на котором располагается «Новосибирск» – три очка.

Турнирное положение «Звезды» оставляет желать лучшего. Команда расположилась на 9-м месте и не знает побед уже три матча кряду. В последний раз пермяки выигрывали 29 августа, когда со счетом 2:0 переиграли аутсайдера лиги – «Носту» из Новотроицка. Всего у «Звезды» три победы, две ничьих и четыре поражения. 11 очков, 11 забитых и 11 пропущенных голов.

Все поражения команда потерпела на выезде. С 18 августа по 12 сентября выездная серия поражений «Звезды» насчитывала 4 матча кряду. Прервать неудачную серию удалось лишь 18 сентября – в Оренбурге (0:0 с местным «Оренбургом-2»).

Лучшим бомбардиром команды является Илья Карпюк – три забитых мяча. По два гола на счету Александра Субботина, Андрея Елисеева и Вадима Конюхова.

Добавим, что за последние недели в команде произошла кадровая перемена. Пост главного тренера после поражения от «Спартака» из Туймазов (2:3) покинул Константин Парамонов. Два последних матча «Звезда» провела под руководством Максима Гавриша. А в понедельник, 20 сентября клуб представил нового главного тренера. Им стал известный российский специалист Валерий Петраков.

По прогнозам букмекеров, «Амкар» – однозначный фаворит матча. На победу «красно-черных» дается коэффициент 1,76. Коэффициент на успех «Звезды» - 4,4. На ничью – 3,55.

К сожалению, из-за ковидных ограничений матч смогут посетить всего 200-250 болельщиков. Вход на матч свободный. Бесплатные билеты будут раздавать на входе. Для активных болельщиков «Амкара» вход на стадион организуют у сектора №8. Игру смогут посетить около 25 фанатов красно-черных.

Болельщики «Звезды» или нейтральные зрители смогут пройти через вход у сектора №1. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или водительское удостоверение), а также один из трех документов – сертификат о вакцинации от COVID-19, ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до игры или сертификат переболевшего ковидом за последние 6 месяцев.

Схема прохода на стадион.

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