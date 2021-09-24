У пермского «студента с дробовиком» страница в соцсетях была не единственной

Сейчас все страницы Бекмансурова в соцсетях установлены, их изучают следователи.

В тот момент, когда по территории пермского университета вышагивал с дробовиком восемнадцатилетний Тимур Бекмансуров, в интернете появилась его чудовищное признание. Пост был загружен в сеть отложенной публикацией и объяснял причины и мотивы его бесчеловечного поступка.

Позже выяснилось, что свою страницу налетчик создал всего лишь месяц назад и Федеральная автоматическая система, которой пользуется сотрудники МВД, ФСБ и ЦИСМ не обратила на пользователя внимания, так как он не выделялся деструктивным контентом. Студент лайкал новости о событиях в горячих точках планеты и не проявлял аномальной активности.

С отложенными постами эта система, увы, работать не может, а когда пост был опубликован, и система его распознала, в этот момент в пермском университете уже происходили леденящие душу события.

Шокирующий контент был доступен для пользователей не более двух часов, затем сообщество ВКонтакте его заблокировало. «КП» удалось выяснить, что эта страница не была единственной у «студента с дробовиком». Было еще несколько, которые Бекмансуров создал ранее. Сейчас все они установлены, их изучают следователи, чтобы понять, содержали ли они информацию опасного угрожающего характера.

Известно, что страницы эти были фейковые, обезличенные, а значит, никак не соотносились с личностью незаметного одиннадцатиклассника одной из школ в пермском микрорайоне Крохалева.

- Для взрослеющих школьников характерно заводить не одну, а несколько страниц в соцсетях, - рассказала руководитель Пермской региональной общественной организации «ПравДА вместе» Ирина Чернова. - Свои первые страницы ученики обычно заводят в начальной школе, потом взрослеют, появляется новое поведение и интересы, а значит и новая страница.

Организация «ПравДА вместе» на протяжении нескольких лет помогает выявлять у подростков из Пермского края признаки депрессивного, деструктивного и суицидального поведения. Для этого анализируются их страницы, но не с помощью автоматических систем, а аналитическим путем, вручную.

- Чаще всего у подростков на странице бывает около двух тысяч подписок, и родители или педагоги не всегда ориентируется в группах, на которые подписан ребенок, - объясняет Ирина Чернова. – Если родные чувствуют, что поведение их сына или дочери опасно поменялось, то есть смысл написать об этом в нашу Кибердружину. Мы проанализируем, содержит ли его страница информацию опасного угрожающего формата, используя для этого специальные маркеры, указывающие на идеи насилия, массовых драк, крови, ненависти, оружия и других. Проанализируем его онлайн-друзей, и если увидим среди них много обезличенных фейков, которые могут манипулировать поведением ребенка, то передадим эту информацию в правоохранительные органы. Уже оттуда силовики с помощью запроса в сообщество установят телефон, привязанный к фейковой странице и личность человека.

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