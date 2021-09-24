На пожаре в Пермском крае погибли три человека

На пожаре в частном доме погибли три человека. Фото: МЧС по Пермскому краю.

В Пермском крае в ночь на 24 сентября в селе Никулино В Добрянском районе произошел серьезный пожар. В деревянном одноэтажном доме погибли двое мужчин и женщина. Об этом сообщает Следственный комитет по Пермскому краю.

По предварительным данным пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем. В время осмотра тел погибших эксперты на нашли признаков насильственной смерти.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы.

По информации регионального МЧС, вызов пожарным поступил в 0.43. Когда огнеборцы приехали на место, горела крыша дома. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

С огнем боролись 32 человека и 11 единиц техники. Эксперты МЧС и СКР по Пермскому краю проводят проверку. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.