«Невиданное зрелище». В Пермском цирке состоялась премьера шоу Гии Эрадзе «5 континентов»

Шоу Гии Эрадзе "5 континентов" в Пермском цирке. Фото: Анна Маркова

В Пермском цирке прошла грандиозная премьера шоу Гии Эрадзе «5 континентов». Пермские зрители знают, если приехал цирк Эрадзе - это обязательно незабываемое, красочное, масштабное и впечатляющее, шоу.

На премьере «5 континентов» был настоящий аншлаг, сотни зрителей пришли посмотреть умопомрачительные трюки акробатов, воздушных гимнастов, дрессированных медведей, тигров и бизонов.

- Когда мы узнали, что в Пермь приедет шоу «5 континентов» Гии Эрадзе, не раздумывая купили билеты, - говорит Ирина Симонова. – С детьми несколько раз были на его шоу, они поражают воображение. Это всегда представление на высшем уровне, дети под впечатлением от увиденного, да и мы с мужем в полном восторге. Всем рекомендуем.

- Фото: Анна Маркова

Феерия на манеже

Прозвенел третий звонок, зрители в ожидании. Шоу началось! С первых минут стало ясно – нас ждет нечто грандиозное. На манеж вышли артисты, в святящихся неоновыми цветами костюмах, клоуны на ходулях, которые бросали в зрителей огромные мягкие шары, а в это время в центре манежа показывала трюки воздушная гимнастка – сногсшибательное начало.

Погружение в сказку

Далее зрителей ждала нежная история любви Мальвины и Пьеро, которую продемонстрировали воздушные гимнасты на ремнях. Только эта история оказалась более захватывающей, без страховки, без второго дубля! От романтичной истории шоу перешло к мощному продолжению, на манеж выбежали дрессированные канадские бизоны. Это еще одна премьера – уникальный номер под руководством Рустама Газзаева, обладателя Золотой награды самого престижного циркового фестиваля в Монте-Карло. Артист предстал в образе великого викинга, которому удалось укротить силу этих величественных животных.

- Фото: Анна Маркова

Парад гимнастов на дорожке и акробатов под куполом цирка

Всего несколько минут и зрители вновь оказались в другом измерении. Теперь на манеже умопомрачительные трюки акробатов на дорожке. От их многократных сальто захватывает дух, кажется, что таких трюков человек сделать не может, но это реальность, которую привезли в Пермь «5 континентов».

Следующим представлением артисты привели зрителей в восторг и сильно пощекотали нервы. Под куполом цирка расположились воздушные акробаты.

Они показали редкий, невероятно сложный и зрелищный жанр - воздушный полет под руководством Вилена Головко. Артисты не раз заставил зрителей замирать и восклицать «ах»: трюки без страховки на высоте более 23 метров, а потом свободное падение. Высший пилотаж!

- Фото: Анна Маркова

Цыганская свадьба с медведем на коне

Вновь на мгновение гаснет свет и «5 континентов» переносят зрителей в безудержное веселье цыганской свадьбы. Все, как в лучших традициях: цыганский барон и его избранница Алексей и Екатерина Плотниковы в окружении удалых цыган, заводных цыганок и шестерых медведей выезжают на роскошно украшенном фаэтоне.

Трудно представить сколько трудов вложено в то, чтобы огромные медведи научились танцевать на задних лапах так зажигательно, что самому хочется идти в пляс. Косолапые перепрыгивали друг через друга, играли на музыкальных инструментах и ловили «букет невесты». Изюминкой номера стал дуэт медведя, скачущего верхом на коне.

- Фото: Анна Маркова

40 хула-хупов на зеркальном шаре

И снова на манеже воплощение красоты и грации. Обладательница титула «Принцесса Российского цирка» Татьяна Махортова, грациозно вращает 40 хула-хупов, балансирует на зеркальном шаре в окружении шести пар балета.

Пока к выступлению готовился очередной сногсшибательный номер, развлекать зрителей вышли Заслуженные артисты РФ, клоунский дуэт Лада и Александр Сарнацкие. Каждый их выход был искрометной миниатюрой, вызывающей смех и овации. На протяжении всего шоу они были проводниками зрителей в чарующий мир «5 континентов».

- Фото: Анна Маркова

«Золотые рыбки» в воде и под куполом цирка

Такого номера пермская публика еще не видела. Впервые на манеже представлен поражающий воображение номер «Золотые рыбки». В центре - огромный прозрачный бассейн, а главными героями стали две гимнастки, которые изящно выполняли сложные элементы, а потом ныряли в воду из под купала цирка.

- Это было непередаваемое зрелище, - говорит Елена Смолина, - Я такого номера в цирке еще никогда не видела. Этот потрясающе и дочка в восторге от увиденного.

- Фото: Анна Маркова

10 хищников ходят по струнке

Тигры, лилигры, леопард и черная пантера вышли на арену цирка под руководством Заслуженных артистов России Наталии и Андрея Широкаловых – рекордсмен по количеству высших международных наград -10 Наталия - обладательница Золотой короны фестиваля «Принцесса цирка», Андрей – обладатель звания «Дрессировщик года». Грозные хищники то и дело шипели на своих дрессировщиков, но продолжали выполнять авторские трюки, вставали на задние лапы и перекатывались с бока на бок.

- Фото: Анна Маркова

Красота и сила шахматных королей

Еще одно представлением, которое поразило публику - силовая пара «Шахматы». Его представили победители 10-го телепроекта «Минута Славы: Юбилейный Сезон», исполнители рекордных трюков в образах шахматных королей. Их уникальными способностями и силе можно только восхищаться.

Также, атлеты представили уникальный жанр – групповая акробатика на верблюдах: трюки исполнились на повозке, запряженной параллельно бегущими верблюдами.

- Сегодня у меня день рождения, - говорит 7 летняя Маша, которая пришла на шоу «5 континентов». – Это самый крутой подарок, мне очень понравилось представление, у артистов были красивые костюмы.

Ни одного зрителя шоу Гии Эрадзе не оставило равнодушным, это море эмоций, невиданные ранее трюки, незабываемые впечатления, выступления, захватывающие дух.

Артисты приглашают зрителей на шоу, которое нельзя не увидеть и невозможно забыть!

- Фото: Анна Маркова

Представления можно будет увидеть с 18 сентября по 17 октября. Стоимость билетов от 1000 до 2500 руб.

Детям до 3-х лет - бесплатно со свидетельством о рождении, с 3-х лет – полный билет.

Тел.: 8 (342) 260 48 87; 8 961 206 66 11

Сайт: circus-perm.ru