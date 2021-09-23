Санитары водоема: в Суксунский пруд Пермская ЦБК выпустила мальков белого амура

Фото предоставлено ПЦБК

- На берегу нашего пруда можно посидеть в тишине, отдохнуть от городской суеты, - говорит Михаил Семенюта из Суксуна. – Водоем у нас очень красивый и за последние годы стал чище. Сам с детства люблю ходить на рыбалку. И считаю, что выпуск рыбы – дело хорошее. Много лет назад, когда восстанавливали плотину пруда, сюда тоже запускали толстолобика и белого амура для очищения водоема от водорослей. Сейчас здесь, кроме этих разновидностей рыб, также водятся лещ, окунь, щука, карась, ленек, карп.

Место определили ихтиологи

Проект по зарыблению водоемов в Пермском крае успешно реализует Группа предприятий «ПЦБК». Второй год подряд сотрудники ООО «Прикамский картон» (входит в Группу) вместе с инспекторами пермского отдела Росрыболовства выпускают в Суксунский пруд молодь белого амура. За два года водоем пополнили более 6,7 тысяч особей.

Белый амур или амурский карп – ценная быстрорастущая промысловая рыба семейства карповых. Молодь выращивают в крестьянско-фермерском хозяйстве в Осе, а в Суксун ее доставили в специальном кубе с автоматической подачей кислорода.

Малькам уже год, их вес – 26-28 граммов. Решение, что рыбы поселятся в Суксуне, принимали экологи и инспекторы Росрыболовства. А место, куда их выпустить, определили ихтиологи.

- Мальков выпустили в водоем с помощью сачков, - говорят специалисты. - Особого ухода и отдельного питания они не требует, главное, чтобы в водоеме было много растительности.

Фото предоставлено ПЦБК

Санитары пруда

«Прикамский картон» забирает воду из Чусовского залива Камского водохранилища - для изготовления продукции и другой хозяйственной деятельности. Взамен, по согласованию с сотрудниками научного института, предприятие реализует план мероприятий по восстановлению фауны прикамских водоемов.

- Суксунский пруд для зарыбления белым амуром выбран не случайно, - объясняет инспектор государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов пермского отдела Росрыболовства Виктор Демченко. - В последние годы происходит заиливание водного объекта. А белый амур принесет пользу пруду, будет очищать его от растительности. Можно сказать, что эта рыба выступает живым мелиоратором, санитаром пруда.

Фото предоставлено ПЦБК

Любимое место отдыха

Восполнять биологические ресурсы Пермского края ООО «Прикамский картон» будет и в дальнейшем.

- Совместно с экологами и инспекторами рыбнадзора у нас составлен соответствующий график. Мы приложим максимум усилий, чтобы за счет зарыбления экосистема Суксунского пруда оздоровилась. Чтобы он и дальше был любимым местом отдыха для жителей Суксуна и Прикамья», - отметил советник генерального директора Группы предприятий «ПЦБК» Владимир Новиков.

Кстати

Суксунский пруд – уникальный природный комплекс, относится к старейшим искусственным водоемам Пермского края. Его площадь составляет 2,5 кв. км. По оценкам экспертов, ежегодно в пруд можно выпускать не более 6 тыс. экземпляров белого амура.

Важно

Напомним, Группа предприятий «ПЦБК» является активным участником нацпроекта «Экология». Компания проводит мероприятия по улучшению работы очистных сооружений, увеличила объемы переработки макулатуры до 300 тыс. тонн в год, занимается лесовосстановлением на арендованных лесных участках и выпуском рыбы в водоемы Пермского края.