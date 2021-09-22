Как психологи помогают пермякам, пережившим стрельбу в пермском университете

Не каждому взрослому под силу пережить подобный стресс без каких-либо последствий, а университете во время стрельбы были 18-20-летние ребята. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

50 психологов работают сейчас в две смены, чтобы оказать психологическую помощь всем пермякам, пережившим страшную трагедию – стрельбу в пермском университете. Не только очевидцы, но и их родные не спят по ночам, переживая за случившееся. Какие советы дают специалисты? Что сейчас важно сделать, чтобы вернуть душевное равновесие после пережитого?

Лучшим сейчас будет отдых

- Вторые сутки не сплю, там, в университете, совсем рядом со стреляющим первокурсником был мой сын-студент, - поделилась со специалистами пермячка. – Днем, когда работаю, еще ничего, а вечером, когда дети засыпают, я не могу уснуть, переживаю все эти события. С сыном сложно поговорить, он на все мои эмоции отвечает: «Мама, все нормально!»

Хотя на второй день парень признался, что ему было очень страшно, когда он услышал звуки стрельбы на улице. Сначала не знал, что происходит, а потом кураторы написали в соцсетях, что есть раненые и погибшие.

- А я в ужасе тогда смотрела все новости и не могла связаться с сыном, - объясняет женщина. – Как оказалось, у него сел телефон. За эти полтора часа, пока мы не знали о его судьбе, плюс те картинки, которые я видела тогда в интернете, постоянно проходят у меня в голове. У самого сына апатия, пропал аппетит, он ни в чем не признается, но я же вижу, что он боится выходить из дома. Тревожное состояние из ночи в ночь, силы иссякают. Я сама на валерьянке, сыну надо что-то давать? И что нам вообще делать?

- Апатия – это пока нормально для сына, не каждому взрослому в силу пережить такое без каких-либо последствий, - посоветовала специалист-психолог. – Лучшим сейчас будет отдых. Страх все равно снизится. И то, что вы разговариваете с ним, обсуждаете эти события – это очень хорошо. Он не уходит от темы и это уже хорошо. А вы в ходе разговора обязательно говорите, что страх и ужас – это вполне нормально и для мужчин, и для женщин, и для детей, и для взрослых. Не хочет из дома выходить – не гоните. Дней пять выходить не будет, - это нормально. Каждый по-разному переживает эти ситуации. Звуки стрельбы могут ему даже сниться.

По логике, парни всегда хотят казаться смелыми, боятся расклеиться так, чтобы это кто-нибудь видел. Но нужно дать понять ребенку, то, что он сейчас переживает – это нормально. Те, кто там был, пережили полтора часа мощного стресса, которые показались вечностью.

Вероятней всего, они ребятами сейчас все это бурно обсуждают, делятся эмоциями, но интерес к учебе, когда начнутся занятия, обязательно вернется.

Родителям важно найти ресурс, чтобы поддержать ребенка

Родителям важно напоминать ребенку-очевидцу всех этих событий, что если в физическом состоянии их будет что-то беспокоить, то им важно будет получить медицинскую и психологическую помощь. Пережившему стрельбу важно понимать, что в любой момент он может к подойти к близкому человеку и рассказать о своих опасениях.

Советы для родителей психологи дают следующие: возьмите отгул, чтобы прийти в равновесие, приготовьте блюдо, которое доставляет удовольствие вашей семье. Сделайте все, что приносит вам удовольствие. Почаще отдыхайте во время рабочего дня. 10-15 минут старайтесь посидеть не нога на ногу, а так, чтобы обе стопы стояли на твердой опоре. Так человек чувствует себя более уверенно и комфортно.

Старайтесь находить ресурсы, чтобы отвлечься, чтобы вы были для своего ребенка ресурсным. Когда есть рядом взрослый, готовый помочь, - это важно. Возможно, вы съездите вместе на природу или просто прогуляетесь по парку. Разговаривайте, оказывайте друг другу помощь и поддержку, в такой ситуации нужна помощь всего близкого окружения.

Напомним, вооруженное нападение на пермский университет произошло утром 20 сентября, на территорию вуза зашел молодой человек с оружием, он открыл стрельбу по студентам, на улице, а потом зашел в главный корпус и стрелял во всех, кто попадался ему на пути. По официальным данным, погибли 6 человек, еще 43 получили травмы, 19 из них ранены. Нападавшего Тимура Бекмансурова ранили во время задержания, он прооперирован и находится в больнице в тяжелом состоянии.

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