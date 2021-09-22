Новые люди в Перми: Мы будем поддерживать только разумные инициативы

Фото предоставлено штабом партии «Новые люди»

Пермские СМИ распространили заявление секретаря Пермского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Григорьева о готовности работать вместе с партией «Новые люди». Согласно предварительным итогам выборов, Новые люди получили два места в Законодательном собрании Пермского края и один мандат в городской Думе.

Секретарь регионального отделения партии Яна Шубейкина сообщила, что никаких договоренностей о совместной деятельности с «Единой Россией» или с какой-либо иной партией у Новых людей нет. В своей работе они будут руководствоваться исключительно защитой интересов жителей Перми.

- Важна не партийная принадлежность, а полезность законопроектов, выдвигаемых депутатами. Главный девиз нашей партии: «Люди важнее». Поэтому мы открыты к сотрудничеству с теми, чья деятельность будет направлена на повышение благополучия жителей Перми. Новые люди поддержат разумные инициативы, от кого бы они ни исходили. Если же предложение депутатов будет противоречить интересам людей, то никакие межпартийные договоренности здесь невозможны, - отметила Яна Шубейкина.

Накануне лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил непрошедшим в Госдуму малым партиям предлагать свои идеи и законопроекты в нижнюю палату парламента через Новых людей с сохранением авторства.

Фото предоставлено штабом партии «Новые люди»

- Мы делаем открытое предложение лидерам тех партий, которые не прошли, их активу и экспертам, которые с ними взаимодействуют: давайте ваши идеи, давайте ваши законопроекты, мы готовы продвигать их в ГД, не претендуя на авторство. Авторство останется за вами, - сказал Нечаев на пресс-конференции, посвященной итогам избирательной кампании партии «Новые люди» на выборах в Госдуму.

Нечаев напомнил о существовании идеи платформ, которые помогают одним организациям продвигать интересы других субъектов.

- Это более правильное представление о мире, - подчеркнул лидер партии.