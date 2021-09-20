Выборы-2021 в Прикамье: как оценили их эксперты

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Поздно вечером в воскресенье, 19 сентября, через два часа после того, как в Перми закрылись избирательные участки, началась «Ночь выборов». Участие в ней приняли лидеры региональных партий, политики, федеральные и региональные эксперты, руководство избиркома и кандидаты в депутаты.

Темами для обсуждения стали особенности нынешней избирательной кампании, организация и ход голосования, предварительная оценка прогнозов, ожидания явки и предварительные результаты голосования.

«Все заинтересованы в том, чтобы результатам выборов можно было доверять»

- В этом году существенно усилилась роль общественных палат в избирательном процессе. Впервые пригласили представителей разных политических сил и договорились о правилах игры на этих выборах. Такие соглашения позволили нам в абсолютно комфортных, равных условиях обсуждать подготовку и проведение кампании, собираться всем сторонам на площадке Общественной палаты и конструктивно общаться,- объясняет руководитель Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае, заместитель председателя Общественной палаты региона Михаил Мухин.

По словам Михаила Мухина, «все говорят о том, что сложилось нормальное экспертное обсуждение, все заинтересованы в том, чтобы результатам выборов можно было доверять».

- Общественная палата сопровождает все выборы в Прикамье с 2011 года, - напомнил Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края. - За 10 лет механизмы общественного контроля существенно усилились. Появился новый инструмент – общественные наблюдатели, которые не только сопровождают выборы и дают возможность понаблюдать, что происходит на избирательных участках, но и формируют политическую и электоральную составляющие. В этом году обучение прошли 5000 человек. Второй момент, который был опробован в 2021 году – общественный штаб по наблюдению за выборами. Фактически всю избирательную кампанию сопровождали заседаниями штаба, обсуждением всех этапов электорального процесса. И третье – центр видеонаблюдения. Более 700 участков подсоединены к системе, можно было посмотреть, что происходит на участках онлайн и в записи. Помимо этого традиционно работал телефон «горячей линии», на который поступило порядка 70 звонков, пять из которых касались возможных нарушений. В каждом случае на место выезжали наши сотрудники, нарушений зафиксировано не было.

Три дня голосования

Были в избирательной кампании и другие особенности по сравнению с предыдущими.

- Следствием коронавируса стало трехдневное голосование – совершенно необычная для России вещь, непонятно, для кого больше подходящая – для власти или для оппозиции. Я думаю, для тех, кто лучше к выборам готовился. Кроме того, я бы отметил усиление интернет-технологий. Если в 2016 году мы не могли заставить кандидатов завести аккаунты в соцсетях, во время этой кампании аккаунты завели все без исключения, и тратили на них львиную долю времени, потому что это действительно эффективно, - считает политтехнолог Алексей Чусовитин.

- Я думаю, что формат трехдневного голосования приживётся, к нему надо привыкать всем, - считает председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

Также одно из отличий избирательной кампании 2021 года – увеличение количества партий, что сделало выборы максимально конкурентными. Были представлены все сегменты политических сил: на выборы в этом году в Пермскую городскую думу и Законодательное собрание региона были зарегистрированы кандидаты от 10 политических партий России.

При этом, по мнению Игоря Вагина, течение кампании было достаточно спокойным: если в 2016 году было выявлено 126 нарушений, то в этом – только 37.

- В выборах пожелали участвовать 2000 кандидатов, отказано было 4,5%, - говорит Игорь Вагин. - Мы считаем, что это один из самых низких показателей за всю историю выборов. При этом практически никто не стал оспаривать отказ комиссии. Что касается политических партий, 10 заявились на участие в выборах в Пермскую городскую думу, столько же – в Законодательное собрание региона. Все были зарегистрированы. В России только два региона, включая наш, где в выборах участвует такое большое количество партий. Поэтому мы считаем, что выборы были предельно конкурентны, представлены все сегменты политических сил.

«Выборы прошли прозрачно и легитимно»

Опыт Прикамья оценил и присутствующий на встрече международный эксперт по наблюдению за выборами, председатель «Прусского общества Берлин-Бранденбург» Фолькер Фридрих Карл Чапке. По его словам, выборы прошли прозрачно и легитимно.

- Я побывал в нескольких городах Пермского края, и везде голосование было максимально открытым, доступным и безопасным, - отметил Фолькер Чапке.

В ходе мероприятия речь шла также о поведении партий в ходе избирательной кампании в сети интернет. По словам интернет-технолога Владимира Куркова, сегодня практически все партии присутствуют в интернете, и игнорировать его уже нельзя.

- Безусловно, лидером по работе в интернете являлась «Единая Россия». Очень большой плюс, что партия транслировала в основном свою повестку изменений, национальные проекты, показывала, что конкретно улучшилось и каждом дворе, – говорит Владимир Курков.

- У каждой партии были попытки провести кампанию креативно. Понятно, что сейчас партии соревнуются не только друг с другом, но и с тем информационным валом, который буквально преследует каждого человека. Поэтому им нужно быть яркими и находить свой язык для общения с избирателями. У всех это получилось по-разному. Когда выбор очень широк, а он был широк, людям свойственно выбирать то, что им уже знакомо и понятно, - считает политконсультант Алена Август.

Кто на новенького?

Эксперты отметили несомненный успех «политических новичков» - партии «Новые люди», которая в ходе этой кампании за короткий период с нуля преодолела «парламентский барьер».

- Запрос на обновление есть достаточно давно, и нам, действительно, удалось на него ответить. Что касается избирательной кампании и процесса голосования, на наш взгляд, всё прошло достаточно гладко. Если возникали какие-то вопросы, их решали на местах. Теперь самое главное – выстроить конструктивную работу со всеми партиями», - сказала руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Яна Шубейкина.

Прозвучали и некоторые прогнозы на следующую избирательную кампанию. Так, исполнительный директор «Центра повышения квалификации государственных и муниципальных служащих», представитель «Партии пенсионеров» Роман Петухов отметил, что «такие выборы проходят в последний раз, все уходит в интернет и «цифру».

- Будем думать, как менять свою работу, защищать интересы своих избирателей и соперничать с интернет-партиями, которые, несомненно, будут появляться, - считает Роман Петухов.

- Те, кто зашел в соцсети лет 7-8 назад, немножко опередили свое время и собрали все бонусы, - говорит Михаил Майоров, политический эксперт. - Да, количественно поменялось, но качественно соцсети не стали той площадкой, на которую можно было бы опираться. Основные каналы по-прежнему – интернет, газеты и личное общение. Живого общения не заменит пока ни одна соцсеть. Но, прогнозирую, через пять лет даже соцсети уйдут на второй план. Депутаты уже будут смотреть на Telegram, WhatsApp, Viber или что-то другое.

Представитель партии «Зеленая альтернатива» в Пермском крае Андрей Зайцев предположил также, что через пять лет в «тренде» будут кандидаты в депутаты, занимающиеся экологической тематикой, вне зависимости от статуса и принадлежности к той или иной партии или объединению.

- На сегодняшний день идёт большая мировая дискуссия о климате. И в ближайшем будущем это станет не альтернативной, а объективной реальностью, - резюмировал Андрей Зайцев.

Все присутствующие на «Ночи выборов» представители политических объединений Пермского края отметили высокий уровень организации выборов 2021 года. Политики, комментируя итоги выборов, поблагодарили организаторов за высокий уровень обеспечения безопасности на избирательных участках и высказали заинтересованность во взаимном дальнейшем конструктивном диалоге.

«Хочу сказать огромное спасибо землякам, пришедшим на избирательные участки и проголосовавшим за партии и кандидатов. И отдельное спасибо сотрудникам силовых структур и организаторам выборов: приятно посмотреть, как соблюдаются меры санитарной и антитеррористической безопасности, работают независимые наблюдатели. Депутаты, которые будут избраны, не должны забывать, что мы работаем на улучшение условий жизни наших граждан, и надо создать все условия, чтобы жизнь на селе и в городе не отличалась», - подчеркнул представитель единороссов, Герой России Сергей Яшкин.

- Мое главное впечатление от выборов 2021 года – это меньше всего походило на цирк, мы все больше превращаемся в правовое государство, - Андрей Климов, представитель Пермского края в Совете Федерации, председатель сенаторский комиссии по защите государственного суверенитета. - Еще раз благодарен судьбе за то, что удалось дожить до того времени, когда у нас выборы будут, с одной стороны, альтернативными, с большим количеством кандидатов, без монополии какой-либо политической партии, с другой – безопасными во всех отношениях.

- Выбор избирателей формировался не только в этом году, и по совокупности многих факторов, - Алексей Пушков, сенатор от Пермского края, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ. - Люди хорошо ощущают, как сложилась ситуация в нашей стране и вокруг неё. Сыграли роль и международная обстановка, и COVID-19. Произошла некоторая консолидация электората. Я вижу, что есть согласие по нескольким позициям. Во-первых, люди оценили стабильность. Второй момент – устойчивость: по прогнозам, экономический рост в этом году будет составлять от 4% до 4,5% - это выше, чем в среднем по Европе. Кроме того, страна развивается, и это ощущается. В Пермском крае у меня избирательный округ №23. Каждый раз, когда я приезжаю в Барду, там что-то изменяется: появляются спортивные площадки, новые распределительные станции. Развитие есть, и люди это чувствуют.