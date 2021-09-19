«Спи спокойно, наш ангелочек». В Пермском крае умерла 15-летняя девочка, попавшая под колеса «Газели»

Такой Маша была до аварии Фото: Личная страница Вконтакте

«Сладкий сон нашей Машеньки сегодня оборвался в 4.30 утра... Спи спокойно, наш ангелочек», - эти печальные слова появились сегодня на страничке родителей Маши Мартюшовой.

Напомним, 5 декабря 2017 года, возвращаясь с лыжной базы после тренировки, трое детей, в том числе 11-летняя Маша Мартюшова и ее 8-летний брат Илья, переходя дорогу по пешеходному переходу, попали под колеса «Газели», за рулем которой был 51-летний мужчина.

Илья погиб на месте, его сестру с многочисленными травмами доставили в краевую детскую больницу. Третий юный спортсмен получил небольшие травмы и ушибы.

Маша провела в реанимации полтора месяца. Ей сделали трепанацию черепа и установили специальные трубки, которые помогали Маше дышать и есть. Девочку выписали в "стабильно тяжелом состоянии".

Последняя фотография Маши. Фото: vk.com/sos_masha_martyshova

Почти 4 года ее родители пытались вернуть дочку к нормальной жизни. Девочка проходила реабилитацию в Институте Мозга. Неравнодушные люди собирали деньги, чтобы помочь ей. Большую поддержку оказал фонд «Дедморозим».

В конце сентября Маша должна была отправиться на очередной курс реабилитации. Но, увы… "Комсомолка" приносит свои соболезнования родителям девочки.

Кстати, водитель, сбивший троих детей, был приговорен к трем годам колонии-поселения. Он полностью признал свою вину и получил минимальное наказание.