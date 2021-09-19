Снег, бенгальские огни и конфетти: в Перми прошли съемки восьмой части «Елок»

В дождливый сентябрьский вечер площадь перед Театром-Театром преобразилась так, как будто в Перми наступил Новый год: большая елка в центре города, снег под ногами, бенгальские огни, конфетти, актер, переодетый в костюм Деда Мороза и пермяки в зимней одежде и новогодних шапках. В городе воцарилась по-настоящему праздничная атмосфера.

Проходящие мимо люди задавались вопросами: «Зачем в центре города так рано поставили елку?», «Перепутали сентябрь с январем?», «У нас что Новый год перенесли на осень?»

Ответ оказался очень простым - в этот вечер в центре города снимали одну из сцен для фильма «Елки-8». На съемки картины пришли сотни пермяков. Всем им выдали новогодние атрибуты, а затем они выстроились в большую новогоднюю игрушку в форме звезды у площади перед-Театром- Театром. Режиссер картины Антон Богданов вместе с оператором поднялись на специальном подъемнике на несколько десятков метров вверх. По команде режиссера, пермяки зажигали бенгальские огни и выкрикивали новогодние поздравление, а все это снимали с высоты птичьего полета.

Как рассказал Антон Богданов, подобные игрушки из людей снимают в разных городах страны. Съемочная группа уже успела побывать в Саранске, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Зеленограде. Игрушки везде разные, где-то елка, где-то шарик, у нас получилось сделать две фигуры - звезду и шарик. Эти сцены покажут в финале картины. Мы подготовили для вас фоторепортаж со съемок фильма.

Искусственный снег вызывал у ребятишек радость и веселье Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Праздничную атмосферу создавали и сами пермяки, и новогодние песни Фото: Борис МЕРКУШЕВ

У Антона Богданова было по-настоящему новогоднее настроение Фото: Борис МЕРКУШЕВ

У площади перед Театром-Театром собрались сотни жителей и гостей города Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Пермяки снимали происходящее на телефон Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В городе воцарилась по-настоящему праздничная атмосфера Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Антон Богданов руководил процессом с высоты птичьего полета Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Вот такая нарядная елка появилась в центре города Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Сотни бенгальских огней озарили вечерний город Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Вот такая красивая звезда получилась у пермяков. Фото: инстаграм Антона Богданова

У пермяков получилось создать две игрушки - звезду и шар. Фото: инстаграм Антона Богданова

Съемки сцены длились примерно два часа Фото: Борис МЕРКУШЕВ

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