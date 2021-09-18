«Дети, что же вы наделали?» В Пермском крае нашли мертвыми двух 13-летних девочек

В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Фото: архив "КП"

«Дети, что же вы наделали?», «Господи, прости ее душу, зачем ты так?», «Что ты с собой сделала, не могу поверить», - пишут в социальных сетях жители Пермского края.

На это недели Прикамье потрясли две ужасные новости. С разницей в один день в регионе совершили суицид две 13-летние девочки. В среду, 15 сентября, свела счеты с жизнью школьница из Кунгура, а через день еще одно бездыханное тело школьницы нашли в одном из домов в Орджоникидзевском районе Перми.

Причины, которые толкнули детей на страшный поступок, неизвестны. Сейчас в них разбираются правоохранительные органы.

Умершую в Кунгуре девочку похоронили сегодня. Родные и близкие до сих пор не могут поверить в произошедшее. В посте о смерти школьницы они выражают свои соболезнования и задают вопросы, на которые уже никогда не получат ответы: «Господи, прости ее душу, зачем ты так?», «Что ты с собой сделала, не могу поверить».

По данным регионального МВД, в этом году количество детских самоубийств в Пермском крае выросло на 33%. За первые четыре месяца 2021 года покончили жизнь самоубийством семеро подростков. Большая часть ребят до трагедии высказывали суицидальные мысли в социальных сетях, говорили со своими друзьями, одноклассниками и даже с родителями. Четыре ребенка входили в группы, имеющие деструктивную направленность и пропагандировавшие насилие.

Как распознать, что ваш подросток размышляет о суициде и можно ли сделать так, чтобы он отказался от своей жуткой затеи? Читайте в нашем материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я тебя люблю, и там я буду любить тебя тоже». В Прикамье покончил с собой 22-летний парень

Он оставил две предсмертные записки (Подробнее...)