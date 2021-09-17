Коронавирус в Прикамье, последние новости на 18 сентября 2021 года: за время пандемии от коронавируса вылечились почти 85 тысяч человек

С начала пандемии в регионе выявили более 95 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За время пандемии от коронавируса вылечились почти 85 жителей Пермского края, умерло 4 497 человек. За последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 448 прикамцев. 36 из них лежат в больницах, 412 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 49 детей.

За сутки от ковида скончались еще 27 человек. С начала пандемии в регионе выявили более 95 тысяч случаев коронавирусной инфекции.

Новые заболевшие обнаружены в 30 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 243. На втором месте – Чусовской городской округ, где обнаружены 29 человек с инфекцией. На третьем месте – Чайковский, в котором зафиксировано 26 случаев заболевания.

Фото: оперштаб

Напомним, что в выходные в Перми будут работать два мобильных пункта вакцинации. Желающих пройти вакцинацию будут ждать в ТРК «Семья», улица Революции, 13 (1-я очередь, 1-й этаж) и в ТРК «Планета», шоссе Космонавтов, 162Б (1-й этаж).