Сегодня в Перми открывается фестиваль «Флаэртиана»

Фото: МКФ «Флаэртиана»/ВКонтакте

В этом году международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» пройдет в Перми уже в двадцать первый раз. С 17 по 23 сентября в киноцентре «Премьер» зрители увидят 154 документальные картины из 15 стран. Это работы, представленные авторами и отобранные в рамках международного, национального и студенческого конкурсов.

Среди документальных картин на фестивале покажут 6 международных и 13 российских премьер, рассказала на пресс-конференции главный координатор фестиваля Капитолина Долгих

- В международном конкурсе есть очень интересный фильм «Человек который искал сына» где герой уверен, что в Китае до сих пор существует бизнес по похищению новорожденных. Сына героя фильма похитили 10 лет назад и он хочет найти его. Посмотрим получилось ли у него. Так же есть прекрасный фильм «Тягай как девчонка» о юной египтянке Забибе, которая хочет стать победительницей соревнования по тяжелой атлетике.

Заместитель министра Пермского края Марина Илюхина отметила, что в этом году «Флаэртиана» выходит онлайн и становится еще ближе к поклонникам документального кино.

- Мы сегодня активно и громко заявляем о том, что Пермский край это центр документалистики. Мы сами это знаем давно и настало время распространять это знание, как на территории Пермского края, так и за ее пределами. Я очень рада, что в этом году в программе появился фильм «Набережная» один из первых фильмов о городе Перми посвященных 300—летию, такие фильмы будут сняты еще. Впереди у нас большие планы с Павлом Печенкиным, Пермской синематекой и киностудией Горького.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Пермского края.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте https://www.flahertiana.ru/