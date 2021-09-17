Шоу продолжается: «Парма» одержала вторую победу в Лиге чемпионов

Это Парма! Фото: БК "Парма-Париматч"

Пермский БК «Парма-Париматч» продолжает выступление в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов ФИБА. Вечером 16 сентября наша команда встречалась с французским БК «Ле Манс». Игра состоялась в Софии и завершилась со счетом 82:69 в пользу пермяков.

Первая четверть началась почти на равных и шла при небольшом преимуществе «Ле Манса». Но пермяки отвечали. И отвечали очень остро, не давая французам оторваться и выйти вперед. А в конце четверти наша команда дожала соперника и оторвалась .

Начало второй четверти вновь осталось за «Пармой». Отлично себя проявлял новичок – Джеремайя Хилл. Надежен впереди был центровой – Артем Параховский. Но ближе к перерыву французы дали понять, что легкой прогулки в этом матче не будет – и почти сравняли счет: 38:36. Тем интереснее было смотреть, что произошло дальше.

В третьей четверти пермяки удержали преимущество и смогли уйти в небольшой отрыв. Концовка матча ожидаемо оказалась напряженной. Но здесь баскетболисты «Пармы» не стали доводить дело до решающего броска, а сыграли уверенно и оторвались. Результат на табло – 82:69.

Самым результативным игроком встречи в составе «Пармы» стал Джеремайя Хилл. На счету американского защитника 17 набранных очков и 6 передач. 10 подборов на счету центрового Артема Параховского.

В следующий раз в квалификации Лиги чемпионов «Парма» встретится с украинским «Прометеем». Финальная игра группы состоится 18 сентября (0+). В ней и решится, кто из клубов выйдет в групповой этап турнира. Ранее украинцы обыграли болгарский «Левски Лукойл» (96:56) и чешскую «Опаву» (100:78).

Напомним, 14 сентября «Парма» преодолела первый раунд квалификации. Пермяки со счетом 79:76 обыграли израильский «Хапоэль-Эйлат». Самым результативным игроком в составе нашей команды стал литовец Эйгирдас Жукаускас.

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