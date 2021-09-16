Коронавирус в Прикамье, последние новости на 17 сентября 2021 года: число заражений за время пандемии в регионе превысило 95 тысяч

Фото: permkrai.ru

За прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели еще 446 человек. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, 47 человек проходят лечение в больницах, 399 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 61 ребенок.

На лечении в больницах на сегодня остаются 3096 человек. Скончались за сутки 29 пациентов с коронавирусом. Среди заболевших 61 ребенок. Общее число случаев заболевания ковидом в Пермском крае - 95 051 человек.

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 29 муниципалитетах.

Так, больше всего инфицированных выявлено в Перми – 163. На втором месте идут Березники, где обнаружены 33 человека с инфекцией. На третьем месте – Лысьвенский городской округ. Там зафиксировано 32 случая заболевания.

В Чайковском вирус подтвердился у 29 жителей, а в Краснокамском городском округе – у 28. В Очерском городском округе – у 17, в Верещагинском городском округе – у 16. В Нытвенском городском округе инфекция диагностирована у 15 прикамцев, в Чусовском городском округе – у 14, в Ильинском городском округе – у 13, в Оханском городском округе – у 9. По 8 случаев COVID-19 выявлено в Кочевском муниципальном округе и Соликамском городском округе.

Фото: permkrai.ru

По 7 – в Гайнском муниципальном округе и Гремячинском городском округе, по 6 – в Горнозаводском и Чердынском городских округах. По 5 человек заболели в Губахе, Косинском и Сивинском муниципальных округах, по 4 – в Карагайском муниципальном округе и Октябрьском городском округе. В Осинском городском округе коронавирус зафиксирован у 3 жителей. По 2 случая COVID-19 выявлено в Пермском муниципальном районе, Кудымкарском и Юрлинском муниципальных округах.

По одному заболевшему обнаружено в трех территориях Пермского края. Это Добрянский городской округ, Кунгурский муниципальный район и Уинский муниципальный округ.