Креативный продюсер фильма «Одна» - о картине: «Зрители увидят момент столкновения самолетов и падение Ларисы, какими они был на самом деле»

Сюжет картины основан на реальных событиях. Фото: источник «КП»-Пермь».

- После почти четырех лет работы над проектом «Одна» мы, наконец, вышли на финишную прямую и стала известна дата официальной премьеры фильма - 8 марта 2022 года, - рассказал «КП» креативный продюсер фильма «Одна» Антон Белов.

Сюжет картины основан на реальных событиях. В августе 1981 года в небе над Амурской областью столкнулись пассажирский самолет и бомбардировщик. Погибли все, кроме одной пассажирки. Лариса Савицкая чудом осталась жива, упав с высоты 5200 метров. Получив тяжелые травмы, девушка три дня продолжала бороться за жизнь, не теряя надежды на спасение. Одна в тайге.

Съемки проходили в Губахинском городском округе на берегу Косьвы рядом с висячим мостом в районе поселка Кировский, на территории Кизеловского и Гремячинского округов и в других районах Пермского края. Первый трейлер картины должен был выйти еще в июле-августе, но премьеру трейлера решили перенести на сентябрь - октябрь.

- Наш фильм об уникальной истории Ларисы Савицкой, практически пошагово демонстрирующий все невероятные события, которые произошли с ней в период с 24 по 27 августа 1981 года, в том числе в картине посекундно восстановлен и показан весь процесс столкновения самолетов и падения Ларисы, какими они был на самом деле. Фильм снят с применением новейших технологий, игра всех актеров на высшем уровне. Мы уверены в качестве нашего проекта и искренне надеемся, что никто из зрителей не останется разочарованным. Увидимся в кино, - заключил Антон Белов.

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