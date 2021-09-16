Урал против Сибири: «Амкар» принимает «Новосибирск»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Уже сегодня, 16 сентября ФК «Амкар-Пермь» проведет очередной матч первенства ФНЛ-2 в группе «4». На стадионе «Звезда» наша команда встретится с соседом по турнирной таблице и одним из сильнейших клубов группы – ФК «Новосибирск». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по местному времени (0+).

Пермяки из-за расписания пропускали предыдущий тур и упали со второго на четвертое место турнирной таблицы. Сейчас подопечные Рустема Хузина после 8 проведенных встреч имеют в активе 5 побед, 2 ничьих и одно поражение. А также 17 очков, 13 забитых и всего лишь 3 пропущенных мяча. Лучшим бомбардиром команды является форвард и капитан клуба – Евгений Тюкалов. У него 3 забитых гола.

Отставание от первого места приличное – 7 очков. Лидер группы – «Челябинск» – и вовсе идет без поражений. У южноуральцев 8 побед в 8 играх – стопроцентный результат.

А вот оказаться на втором месте – куда более реальная задача. У ульяновской «Волги» – 20 очков, но уже 9 сыгранных матчей. Третье место с 19 очками занимает «Тюмень». Сибиряки одержали 6 побед подряд и находятся в отличной форме.

У сегодняшнего соперника «Амкара» тоже 17 очков и пятое место турнирной таблицы. После 9 матчей «Новосибирск» имеет в активе 5 побед, 2 ничьих и 2 поражения. А также 12 забитых и 7 пропущенных мячей. Отметим, что команда из столицы Сибири не проигрывает уже на протяжении 5 последних матчей. Лучший бомбардир команды – 26-летний полузащитник Антон Макурин – три мяча.

Три игры подряд «Новосибирск» побеждает и не пропускает. 29 августа наш соперник обыграл «Ладу-Тольятти» (2:0), 5 сентября – прямого конкурента с вершины таблицы – ульяновскую «Волгу» (1:0). А в минувшие выходные добыл выездную победу у абсолютного аутсайдера турнира – «Зенита» из Ижевска (1:0).

Напомним, ранее «Амкар» одержал две выездные победы – над «Зенитом-Ижевск» (1:0) и «Торпедо» из Миасса (2:0).

В родных стенах наша команда не играла почти месяц. Последний раз на «Звезде» «амкаровцы» сыграли в 34-градусную жару 21 августа. Тот матч закончился единственным поражением в текущем сезоне ФНЛ-2 – от лидера турнира – «Челябинска» (0:1).

По прогнозам букмекеров, шансы обеих команд на победу примерно равны. Однако на хозяев «ставят» охотнее: коэффициент на победу «красно-черных» – 2,36. На ничью дается коэффициент 3,10. На победу гостей – 3,00.

Отметим, что в грядущем матче хозяевам не помогут два игрока основы: из-за травмы выбыл правый защитник Максим Елеев. Перебор желтых карточек у нападающего Ивана Маркелова. Продолжает лечиться и защитник Никита Верхунов.

К сожалению, из-за коронавирусных ограничений матч смогут посетить всего 200-250 болельщиков. Заветные квиточки на игру можно купить онлайн в группе «Амкара» ВКонтакте или в кассах стадиона «Звезда» (улица Куйбышева, 97). Цена билета – 200 рублей.

Чтобы попасть на стадион, нужно иметь билет, паспорт или водительское удостоверение и один из трех документов: 1. Сертификат вакцинации 2. Свежий отрицательный ПЦР-тест 3. Сертификат переболевшего ковидом за последние 6 месяцев.

Трансляцию встречи с комментариями Дмитрия Коновалова как всегда покажет официальный Youtube-канал клуба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Победа на классе: «Амкар» в гостях обыграл миасское «Торпедо»

Пермяки сохранили за собой вторую строчку турнирной таблицы (Подробнее...)