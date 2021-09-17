Лес - это легкие планеты: Сотрудники ПЦБК вместе со школьниками сделали Пермь еще чище и зеленее

Вместе со школьниками сотрудники ПЦБК высадили саженцы деревьев. Фото предоставлено ПЦБК

- Я очень люблю цветы и зелень, - говорит одиннадцатиклассница 123-й школы Александра Бабенкова. – Но бывает очень обидно, когда люди мусорят и засоряют окружающую среду. Сегодня мы посадили елочки на территории школы, теперь вокруг стало еще красивее. И я очень рада, что это наш вклад в экологию.

Тысяча елочек-малышек

В третье воскресенье сентября в России отмечается День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Для Группы предприятий «ПЦБК» - это профессиональный праздник, в честь которого сотрудники компании провели акцию по посадке тысячи елочек. Теперь вечно зеленые деревца радуют глаз во дворах домов и на территории предприятий и организаций.

Александра Бабенкова. Фото предоставлено ПЦБК

Вместе со школьниками сотрудники ПЦБК высадили саженцы на улице Корсуньской на благоустроенной аллее им. В.В. Шокина, возле Школы искусств по ул. Сестрорецкой, а также на пришкольной территории и возле корпусов детских садов.

- В этом году мы впервые провели такую акцию накануне профессионального праздника, - отмечает генеральный директор Группы предприятий «ПЦБК» Юрий Марков. - Саженцы ели наши сотрудники посадили и на обеих производственных площадках - в Голованово и на Велте. Лес – это легкие планеты, одна из главных наших задач – помочь природе восстановиться, и она будет оберегать наши будущие поколения.

Многие головановцы приняли участие в акции вместе со своими семьями, приобщая детей к экологической культуре.

Екатерина Костюченко. Фото предоставлено ПЦБК

- Мы приняли участие в акции всей семьей, - говорит инженер по кадрам ООО «Прикамский картон» Екатерина Костюченко. – Сажая деревья, мы улучшаем не только нашу экологию, но и создаем свое будущее. И теперь возле нашего дома, рядом с подсолнухами и астрами, «поселились» две ели.

Воспитание экокультуры

«ПЦБК» - активный участник национального проекта «Экология» и организатор различных мероприятий в области охраны окружающей среды.

Так, по инициативе предприятия в Голованово организовано движение эковолонтерства, в рамках которой «Союз активной молодежи» проводит акции, лекции и эвенты по экологическому просвещению.

Школьники с огромным желанием участвуют в «Экомарафоне», с раннего возраста учатся любить и уважать окружающий мир, беречь природу, разделять отходы, не засоряя экологию. Жители микрорайона участвуют в акциях «Батарейка, сдавайся!» и «Чистый берег», в ходе которой очищают от мусора берега Чусовой и водоема в центре Голованово.

Фото предоставлено ПЦБК

Еще один большой проект - «Экодесант». Во многих учреждениях и организациях города, в школах и вузах установлены экопаки, куда пермяки могут принести отходы бумаги и картона.

Более 400 га леса – в зоне особого контроля

- Восстановление биоресурсов - также важнейшее направление в экологической деятельности ПЦБК, - рассказывают в компании. - Ежегодно предприятие занимается лесовосстановлением на арендованных лесных участках.

В зоне особого контроля ПЦБК находится 402 тыс. га леса. Они предоставлены в аренду на 49 лет, расположены в 10 лесничествах Пермского края – Добрянском, Осинском, Чусовском, Соликамском, Кудымкарском, Юсьвинском, Пермском, Закамском, Кишертском и Кунгурском. В каждом из них предприятие заготавливает лес (березовый баланс) для производства бумаги и картона, а взамен высаживает новые лесные культуры, проводит комбинированное и естественное лесовосстановление.

Фото предоставлено ПЦБК

Только в этом году предприятие восстановило лес на площади 1342 га, что составляет 80 процентов от годового плана. А всего до конца года работы будут выполнены на площади 1739 га во всех десяти лесничествах.

Кстати

В рамках национального проекта «Экология» ПЦБК увеличивает объемы переработки макулатуры, чтобы снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. Сейчас здесь ежегодно перерабатывают 300 тысяч тонн вторсырья.

Использование одной тонны макулатуры позволяет сохранить три кубометра древесины, а также сэкономить около 200 кубометров воды. Увеличивая количество циклов переработки, а сегодня одно и то же волокно можно переработать до 7 раз, наращивая мощности по производству макулатурных картонов, предприятие способствует сохранению лесных ресурсов.

Наша справка

Группа предприятий «ПЦБК» – одна из крупнейших в России вертикально интегрированных компаний, оказывающая услуги широкого спектра: от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции.

ГП «ПЦБК» является одним из крупных налогоплательщиков во все уровни бюджета. Планируется, что в 2021 году объем уплаченных налогов составит 3,1 млрд рублей. В планах группы погасить оборотные и инвестиционные кредиты на сумму 1,4 млрд рублей. «ПЦБК» предполагает увеличить объем выручки в текущем году до 19,6 млрд рублей.