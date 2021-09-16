«Здесь могли бы отдыхать взрослые и дети»

В поддержку инициативы собрали больше 1200 подписей.

В мае 2013 года возле ДК имени Кирова в Закамске появился сквер в память о нашем земляке - Герое Советского Союза, фронтовике Федоре Николаевиче Худанине. Школьники Кировского района высадили здесь в День Победы 35 яблонь.

Деревья подросли, и теперь сквер, родившийся благодаря инициативе учеников, стал любимым местом для прогулок жителей Закамска. Но ни скамеек, где можно было бы посидеть, ни детской площадки, на которой могли бы поиграть дети, здесь так и не установили. В городскую программу благоустройства этот сквер, к сожалению, не попал.

И вот жители Кировского района обратились за помощью в региональное отделение партии «Новые люди».

- Мы очень хотели бы, чтобы в этом сквере появилось место, где могли бы проводить досуг и взрослые, и дети, - объяснили горожане.

Сторонники партии решили людям помочь. Они разработали примерный мастер-план досуговой площадки, где предусмотрели зоны для прогулок и отдыха, для активных игр и занятия спортом. Затем Новые люди направили просьбу людей и свои предложения в администрацию Кировского района.

- Такая досуговая площадка в сквере, расположенном возле Камы, могла бы стать популярным местом для отдыха, занятий спортом и семейных прогулок жителей района, - говорит руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Пермском крае Яна Шубейкина.

Обращение приняли к рассмотрению.

Однако, из районной администрации пришел отрицательный ответ. Партийцам сообщили, что финансирование капитального ремонта или реконструкции этого сквера не предусмотрено. Новых людей ответ не устроил. Они договорились с местными жителями и начали собирать подписи в поддержку этой инициативы. К концу августа была собрана увесистая пачка заполненных по всем правилам подписных листов - больше 1200 подписей.

Новые люди написали обращение на имя главы Перми и руководителя Пермской городской думы, к которому приложили подписные листы. Документ был доставлен в мэрию. Там документы зарегистрировали и приняли к рассмотрению.

- Мы очень надеемся, что на этот раз городские власти поддержат наше предложение, - говорят представители партии «Новые люди». – Сквер имени Худанина должен стать действительно народным, в нем должна появиться комфортная досуговая зона, которую ждут люди.