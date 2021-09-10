Коронавирус в Перми, последние новости на 11 сентября 2021 года: в Прикамье доставили еще 50 400 комплектов вакцины Спутник V

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 11 сентября 2021 года: в Пермский край доставили еще 50 400 комплектов вакцины Спутник V.

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 448 новых случаев заражения COVID-19: 49 человек проходят лечение в больницах, 399 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 92 378. В числе 448 новых инфицированных 164 пациента мужского пола, 284 – женского, среди заболевших 49 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 52 человека, от 30 до 49 лет – 142 человека, 121 в возрасте 50-64 и 84 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

Как сообщили в краевом оперштабе, в Прикамье доставили 50 400 комплектов вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V). С начала прививочной кампании в регион поступило свыше 1 миллиона комплектов вакцины от COVID-19.

В штабе напоминают, что привиться от коронавируса может любой житель региона старше 18 лет, не болевший COVID-19 в последние 6 месяцев и не имеющий противопоказаний. Иммунизация двухкомпонентными вакцинами проводится с интервалом в 14-21 день, в зависимости от препарата для прививки.

Записаться на вакцинацию от коронавируса можно в регистратуре медорганизаций, проводящих вакцинацию от COVID-19, в 55 филиалах МФЦ и 215 территориально обособленных структурных подразделениях «Мои Документы».

Запись на иммунизацию определенной вакциной не осуществляется. На сегодня запись на вакцинацию проводится на период до 30 дней.