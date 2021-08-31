Коронавирус в Перми, последние новости на 1 сентября 2021 года: инфекцию выявили у 68 детей

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В Прикамье коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась еще у 474 жителей. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, из них 87 человек за сутки госпитализировали. Амбулаторно лечатся 387 человек. Среди заболевших 68 детей. Скончались за сутки 28 пациентов с ковидом. А всего с начала пандемии в Пермском крае вирус диагностировали у 87 767 человек.

А новые заболевшие обнаружены в 27 территориях региона. Больше всего жителей с COVID-19 – 172 – выявлено в Перми. На втором месте идет Пермский муниципальный район. В нем обнаружено 78 человек с инфекцией. На третьем месте – Чайковский, в котором зафиксировано 30 случаев инфицирования.

В Лысьве коронавирус подтвердился у 25 жителей, в Чусовском городском округе – у 21, в Осинском городском округе – у 20, в Бардымском муниципальном округе – у 14. По 13 зараженных обнаружено в Куединском муниципальном округе, а также в Добрянском и Чернушинском городских округах.

По 11 – в Ординском муниципальном округе и Суксунском городском округе. В Кочевском муниципальном округе заболели 10 прикамцев, в Кишертском муниципальном округе – 7, в Еловском муниципальном округе – 6.

По 5 случаев COVID-19 выявлено в Березниках, Октябрьском городском округе и Уинском муниципальном округе, по 3 – в Гайнском муниципальном округе и Соликамском городском округе, по 2 – в Краснокамском городском округе и Кудымкаре. По одному заболевшему обнаружено в пяти территориях Пермского края. Это Гремячинский городской округ, Губаха, Косинский муниципальный округ, Кунгур и Кунгурский муниципальный район.