В Прикамье начали выращивать арбузы и виноград: что показала сельхозмикроперепись-2021

Такой виноград выращивают в Пермском крае. Фото: Пермьстат.

В Пермском крае завершился сбор данных в рамках сельскохозяйственной микропереписи-2021. По сравнению с полной сельхозпереписью она проводилась по несколько упрощенному варианту. Например, практически во всех сельхозпредприятиях региона заполняли подробные анкеты, а вот председателям садоводческих товариществ задавали лишь два вопроса – о размере занимаемых площадей и заброшенных участках.

- Эти статистические исследования позволят уточнить данные последней сельскохозяйственной переписи 2016 года, зафиксировать тенденции, которые наблюдаются в сельском хозяйстве страны и региона, - объяснил на брифинге руководитель Пермьстата Владимир Белянин. - К сельскохозяйственной микропереписи мы начали готовиться совместно с краевым Минсельхозом за два месяца до ее начала. И вот позади – месяц напряженной работы. Более 600 переписчиков ежедневно, без выходных дней проводили опрос сельских жителей, владельцев личных подсобных хозяйств. Перед ними была поставлена непростая задача – узнать, сколько и каких животных содержится в личных подворьях, какими земельными ресурсами располагаем и что выращиваем. Сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства отчитывались самостоятельно. В отдаленные населенные пункты переписчикам приходилось добираться и на лодках, и на вездеходах. Несмотря на все трудности, работу они выполнили добросовестно, за все время не было ни одного случая отказа от работы.

- Уточненная информация поможет лучше понять, какая государственная поддержка требуется для более успешного развития сельского хозяйства нашего региона, - подчеркнул начальник отдела отчетности и анализа финансово-экономического управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Денис Леденцов.

Полученные статданные еще предстоит обработать.

- Первые предварительные итоги получим в конце 2021 года, окончательные - в 2022 году, - объяснил Владимир Белянин.

Но кое-какие тенденции в личных подсобных хозяйствах высветились уже сейчас.

- Сохранилась тенденция уменьшения числа обрабатываемых огородов, что наблюдалось уже и при сельхозпереписи 2016 года, - отметил руководитель Пермьстата. – Многие владельцы приусадебных участков предпочитают использовать землю для отдыха - устраивают газоны, сажают цветы. С каждым годом уменьшаются посадки картофеля, вот и при микропереписи большинство респондентов показывают, что «второй хлеб» занимает на их подворьях теперь от 1,5 до 3-х соток. Для сравнения: при переписи 2016 года на одно хозяйство, выращивающее картофель, приходилось в среднем около 5 соток. Сокращаются и посевы овощей. При этом спектр овощей открытого грунта остается в основном прежним - это капуста разных видов, лук, чеснок, морковь, свекла, кабачки, патиссоны, тыква, различные салатные культуры. Пусть в небольших количествах, но начали выращивать на приусадебных участках в Прикамье кукурузу, арбузы, дыни, виноград.

Всего в сельскохозяйственной микропереписи в Пермском крае приняли участие 328 сельскохозяйственных организаций (99,4%), 1300 (89,4%) крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, почти 304 тысячи личных домохозяйств в сельской местности (99,9%) и 1850 садоводческих товариществ (92,4%).