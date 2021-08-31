Комплексный подход в стоматологии: как единственно верный способ позаботиться о своем здоровье

Директор «Центра стоматологии и имплантологии «Астра-мед» Ирина Кузнецова. Фото предоставлено «Астра-мед»

На что нужно обратить внимание пациенту, выбирая стоматологическую клинику? Чем он рискует, стремясь сэкономить? О преимуществах комплексного метода в эфире Радио «Комсомольская правда» в Перми (96,6 DM) рассказала директор «Центра стоматологии и имплантологии «Астра-мед» Ирина Кузнецова.

- Что означает комплексный подход в лечении?

- Давайте сравним два подхода. Возьмем, например, частный стоматологический кабинет. У нас их в Перми много, так как есть специализированный факультет в ПГМА. Обычно в таких маленьких кабинетах предоставляют 1 - 2 услуги: лечение, профгигиена. Сейчас многие претендуют на хирургию - удаление зубов с последующей имплантацией. Говорить о комплексном подходе в таких кабинетах сложно. Если сравнить с клиниками, где предоставлены все виды стоматологических услуг, как у нас в «Астра-мед», то вы почувствуете разницу. У нас есть и диагностика, лечение, профилактика различных заболеваний. Все в одном месте.

- Как системный подход в лечении пациентов проявляется в клинике «Астра-мед»?

- Он проявляется во всем, начнем с диагностики. В каждом рабочем кабинете, а их 10, находится радиовизиограф - это локальный рентген. Есть томограф, КТ, полная диагностика в режиме 3D. Не нужно куда-то идти в другие клиники, записываться, ждать очереди. Все в одном месте, это быстро и удобно.

Если пациент приходит в такую клинику, где есть системный подход и комплексные планы по лечению, то ему ни о чем не нужно беспокоиться, все сделано для его комфорта.

Приведу пример. Казалось бы, безобидная чистка зубов - профессиональная гигиена полости рта. Обычно, гигиенист, имеющий средне-специальное образование, вот в таких частных кабинетах проводит механические манипуляции: снимает налет, камень. В нашей клинике совсем другой подход. Всегда присутствует доктор, проведет визуальный осмотр, выполнит диагностику на радиовизиографе. Он тщательно осмотрит вашу слизистую и вовремя сможет диагностировать серьезные проблемы в полости рта. Гигиенист этого не сможет сделать, только врач. Несколько раз на таких профессиональных чистках мы случайно обнаруживали рак в полости рта у наших пациентов. И им удалось помочь, потому что заметили этот процесс на начальной стадии.

Фото предоставлено «Астра-мед»

- Как осуществляется комплексный подход при имплантации?

- Комплексный подход предусматривает наличие всех специалистов в штате, нет врачей-совместителей. Например, хирург-имплантолог работает по совместительству в трех-четырех клиниках, у него собственный график, в который вы можете не вписаться. Например, пациент пришел, установил имплантат и, бац, у него началось осложнение, кровотечение. А это риск отторжение имплантата, ситуация серьезная. Вы звоните в клинику, а приема хирурга на этой неделе нет. Он совместитель и работает в другом месте. А в этой клинике будет через неделю. Что делать?

Если клиника заботится о своих пациентах, то она не допустит такого отношения. Мы, прежде всего, бережем ваше время и нервы.

- Как связан комплексный подход и ценообразование? Вы сталкивались с мнением, что клиника «Астра-мед» только для богатых?

- К сожалению, да. Этот стереотип создали наши конкуренты, и я готова развеять этот миф.

Я постоянно мониторю цены в клиниках уровня «Астра-мед». И скажу, что у нас не дороже! Например, вам нужно установить имплантат и протезирование переднего зуба. И другие клиники называют цену, например 13 тысяч рублей, и недоговаривают, что же входит в цену. При имплантации вам устанавливают искусственный корень в десну - сам имплантат, а протезирование будет через три месяца. Но когда вы оплачиваете сразу «зуб под ключ», вас никто не предупреждает о временной коронке. А как вы будете ходить без переднего зуба три месяца? В «Астра-мед» такую коронку делают тут же, потому что у нас своя зуботехническая лаборатория. В других клиниках на это уйдет 3 - 4 дня (чтобы снять слепки, отправить в другую лабораторию). Разве вам не дорого свое время и свой внешний вид? Получается, люди покупаются на цену чуть ниже в соседних клиниках, но не узнают всех деталей процесса.

Кстати, наш первичный прием сейчас стоит 850 рублей, разве это дорого? Если прием терапевта в крупных клиниках уже стоит около 2 тысяч рублей. Так что не доверяйте чужому мнению, а всегда основывайтесь на своем.

Напомню, мы оказываем буквально весь спектр стоматологических услуг, начиная от профилактики, диагностики, лечения, заканчивая устранением косметических недостатков. Подробную информацию можно посмотреть на нашем сайте астрамедцентр.рф. Можно также проконсультироваться по телефону 258-34-34 или приехать в клинику ООО «Астра-мед» на улице Пермская, 161. Мы всегда с удовольствием выслушаем и проконсультируем наших пациентов.