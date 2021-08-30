Коронавирус в Перми, последние новости на 31 августа 2021 года: от опасной инфекции за сутки скончались 30 человек

Всего в Пермском крае выявлено 87293 жителя с коронавирусной инфекцией. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась у 472жителей за сутки. Роспотребнадзор сообщает, что 85 человек проходят лечение в больницах, 387 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди них 193 пациента мужского пола, 279 – женского. Положительные тесты на ковид получили 69 детей.

Заболевших от 15 до 29 лет – 59 человек, от 30 до 49 лет – 157 человек, 127 в возрасте 50-64 и 60 человек старше 65 лет. Скончались за сутки 30 человек с коронавирусом. Общее число заболевших в Пермском крае - 87 293 человека.

Новые заболевшие обнаружены в 23 территориях региона.

Больше всего в Перми – 157. На втором месте –Лысьвенский городской округ, там 66 случаев. На третьем месте – Октябрьский городской округ - 34 заболевших.

Инфографика: Оперштаб.

В Березниках коронавирус подтвердился у 33 жителей, в Соликамском городском округе – у 26, в Березовском муниципальном округе – у 23, в Чердынском городском округе – у 21, в Чусовском городском округе – у 20.

В Уинском муниципальном округе заболели 17 жителей, в Чайковском – 13, в Осинском городском округе – 11, в Кунгуре – 9, в Пермском муниципальном районе – 8.

По 7 случаев COVID-19 в Горнозаводском городском округе и Кунгурском муниципальном районе. В Добрянском городском округе коронавирусная инфекция у 6 человек, в Губахе – у 5, в Куединском муниципальном округе – у 3, в Красновишерском городском округе – у 2.

По одному заболевшему в четырех территориях Пермского края. Это Ординский муниципальный округ, Верещагинский, Краснокамский и Чернушинский городские округа.

Всего в Пермском крае выявлено 87293 жителя с коронавирусной инфекцией.