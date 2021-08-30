Киоск рядом с домом: что ждет жителей многоквартирных домов, которые разместили на своей земле НТО?

Удобно, когда киоск находится рядом с домом.

Покупка питьевой воды давно стала привычкой у пермяков. И многие из них предпочитают делать это в киосках. Набирать в пластиковую бутыль чистую воду – удобно и быстро. И особо приятно, когда далеко за водой ходить не надо – когда киоск стоит прямо во дворе.

Также удобно, когда рядом с домом находится киоск, в котором можно купить разную мелочь, или свежие фрукты, или выпечку.

Есть у такого размещения еще один плюс – плата за размещение нестационарного торгового объекта на придомовой территории идет в общую кассу ТСЖ и может использоваться для комфорта жильцов дома. Все в выигрыше? Как выясняется, не всегда.

18 августа административная комиссия Дзержинского района вынесла постановление, признав товарищество собственников жилья «Докучаева, 44» виновным вадминистративном правонарушении - размещении на своей придомовой территории нестационарного торгового объекта, что «не соответствует установленным видам разрешенного использования земельных участков».

ТСЖ, разумеется, не согласилось с таким решением и отправило документы в суд для обжалования.

- Мы намерены пройти все инстанции и отстоять свою позицию,- говорит председатель ТСЖ «Докучаева, 44» Сергей Кузнецов. - Решение районной администрации противоречит законодательству, в нем не учтены ни интересы собственников земли, ни комфорт граждан, проживающих в микрорайоне.

А мы попытаемся разобраться, кто прав в этом вопросе.

Напомним, еще 19 апреля Конституционный суд России признал, что муниципалитет не наделен полномочиями устанавливать полный запрет на размещение нестационарных торговых объектов на придомовых территориях.

- Постановление районной администрации противоречит не только закону Пермского края о градостроительной деятельности, который допускает размещение НТО на придомовой территории, но и что более важно - постановлению Конституционного суда Российской Федерации, - считает координатор Ассоциации малоформатной торговли в Пермском крае Сергей Зекунов. - Сейчас первоочередные задачи - обжалование этого Постановления в суде и определение правил игры при размещении НТО на частных территориях. Предприниматели давно не понимают, что им делать, как сохранить бизнес и работников.

Напомним, в 2017-2019 годах пермские власти принимали немало запретов в отношении НТО, но их удалось успешно отменить через суд.Представитель владельцев НТО, юрист Дмитрий Оксюта уверен, что удастся опротестовать и это постановление.

- В соответствии с федеральными и краевыми нормативными актами и сложившейся судебной практикой нестационарные торговые объекты можно размещать на частной придомовой территории, при соблюдении определенных формальностей, - поясняет Дмитрий Оксюта. - Сейчас мы обратились с назревшими вопросами по НТО к новому уполномоченному по защите прав предпринимателей. Лучший вариант – конечно же, решить все вопросы в режиме конструктивного диалога с властями, без длительных судебных разбирательств.

Администрация района вынесла ТСЖ предупреждение. Наказание, вроде бы, не слишком серьезное. Но юрист так не считает.

- Опасность этого постановления заключается в том, что в очередной раз владельцев НТО начинают пугать санкциями, - говорит Дмитрий Оксюта. - Из-за подобных действий малый торговый бизнес до сих пор не может получить четкие гарантии своего стабильного существования. А если таких гарантий нет - кто захочет вкладывать сотни тысяч рублей в обновление внешнего вида киосков? И получается замкнутый круг: старые киоски раздражают представителей власти, власть начинает различными мерами бороться с киосками, из-за этих мер владельцы киосков опасаются вкладывать средства в дорогие современные НТО, и всё повторяется.

КСТАТИ

На территориях многоквартирных домой располагается сейчас от 400 до 500 НТО, 200 из них - вендинговые аппараты по продаже питьевой воды.