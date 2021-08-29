Время исправляться: «Амкар-Пермь» встречается с ижевским «Зенитом»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Вечером 29 августа пермский «Амкар» встретится с одним из аутсайдеров группы «4» второго дивизиона ФНЛ — ижевским «Зенитом». Игра пройдет в удмуртской столице и начнется в 18:00 по пермскому времени на поле стадиона «Купол» (0+).

К игре команды подошли в разных частях турнирной таблицы. До прошлой субботы пермяки шли в лиге без поражений. Однако оплошность в домашней игре с «Челябинском» отбросила «Амкар» на 4-е место турнирной таблицы. Теперь у нашего клуба 3 победы, 2 ничьих, 1 поражение и 11 очков в активе. Отставание от 1 места, которое занимает «Челябинск» — 4 очка. На 2-м месте с 14 очками следует ульяновская «Волга». Замыкает тройку лидеров барнаульское «Динамо» — 12 очков. Поджимают «красно-черных» на 5-6-х позициях «Тюмень» и омский «Иртыш» — по 10 очков у каждого.

Напомним, ранее пермяки одержали гостевые победы над «Динамо» (1:0) и «Иртышом» (2:1). После разошлись миром с «Тюменью» (1:1) и ульяновской «Волгой» (0:0). А далее разгромили аутсайдера турнира — «Ладу-Тольятти» (6:0), но затем при 34-градусной жаре проиграли уступили «Челябинску» — 0:1.

Для «Зенита» же начало сезона стало не иначе как провалом. Ижевчане проиграли все 6 стартовых матчей и имеют баранку в графе набранных очков. Притом забили зенитовцы лишь 4 раза, пропустив 15 мячей. Последнее поражение на данный момент – от дубля «Урала» – 1:3. До этого клуб уступил и землякам «Амкара» — пермской «Звезде» (0:4), и соседу из подвала турнирной таблицы — «Ладе-Тольятти» (1:2).

По прогнозам букмекеров, пермяки – безоговорочный фаворит матча. На победу «Амкара» дается коэффициент 1,33. На успех хозяев дается коэффициент 6,44. Коэффициент на ничью – 5,20.

Ориентировочный состав «Амкара» от «КП-Пермь»:

Вратарь: Никита Решетняк

Линия обороны: Константин Морозов, Максим Жестоков, Илья Шабанов, Максим Елеев

Полузащита: Даур Квеквескири, Никита Дроздов, Михаил Горелишвили, Евгений Тюкалов (к), Иван Маркелов

Нападение: Павел Соломатин

Онлайн трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

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