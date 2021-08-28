Коронавирус в Перми, последние новости на 29 августа 2021 года:

С начала пандемии опасной инфекцией заболели уже 86 351 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена у 473 человек за сутки. Региональный Роспотребнадзор сообщает, что из них 106 человек проходят лечение в больницах, 367 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 72 ребенка.

Среди взрослых от 15 до 29 лет заболели 75 человек, от 30 до 49 лет – 154 человека, 114 в возрасте 50-64 и 58 человек старше 65 лет. С начала пандемии опасной инфекцией заболели уже 86 351 человек. Скончались от ковида за сутки 27 пациентов.

Инфографика: Оперштаб.

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена в 25 территориях. В Перми 295 заболевших, также в лидеры по числу выявленных случаев - Чусовской городской округ, там инфекция обнаружена у 32 жителей, в Чернушинском – у 24, в Осинском – у 23. В Чайковском 19 заболевших, в Очерском городском округе 14.

По 8 случаев в Краснокамском городском и Бардымском муниципальном округах. По 7 заболевших в Соликамском округе и в Кунгуре, 6 в Еловском муниципальном округе, по 5 в Гремячинском и Лысьвенском городских округах.

По 3 случая в Березниковском и Кунгурском округах, по 2 – в Суксунском, Частинском и Горнозаводском.

Еще в 6 территориях выявлено по 1 случаю COVID-19: это Добрянский, Ильинский, Верещагинский и Карагайский городские и муниципальные округа и Большесосновский и Пермский районы.

В Пермский край доставили еще одну партию вакцины от коронавируса «Спутник V». 18 000 комплектов вакцины будут распределены между медучреждениями региона, проводящими вакцинацию.

По данным регионального Минздрава, в крае привиты 667,4 тысячи жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 524,3 тысячи человек.

Всего в Пермский край поступило 830 939 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции.