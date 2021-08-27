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ЗДОРОВЬЕ27 августа 2021 23:00

Коронавирус в Перми, последние новости на 28 августа 2021 года: накануне установлен новый антирекорд по количеству заболевших

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Пермском крае на 28 августа 2021 года
Алена ОВЧИННИКОВА
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Такого количества заболевших не было никогда ранее за все время пандемии.

Такого количества заболевших не было никогда ранее за все время пандемии.

Фото: архив "КП"

На утро 28 августа 2021 года в Пермском крае выявлено 85 878 жителей с COVID-19. За минувшие сутки в регионе был зафиксирован очередной антирекорд - 480 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такого количества заболевших не было никогда ранее за все время пандемии. Среди 480 новых инфицированных 206 мужчин, 274 женщины и 95 детей.

44 человека из вновь заболевших проходят лечение в больницах, 436 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 59 человек, от 30 до 49 лет – 112 человек, 150 в возрасте 50-64 и 64 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

470 человек из тех, кому диагноз был поставлен ранее, выздоровели и списались с больничного.

Новые заболевшие обнаружены в 29 территориях региона.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 224, - сообщил краевой оперштаб по борьбе с инфекцией. - На втором месте - Чернушинский округ, где обнаружено 48 инфицированных. Третье место занимает Чайковский округ, где заболели 38 человек.

В Пермском районе инфекция диагностирована у 32 жителей, в Верещагинском округе – у 20, в Октябрьском округе – у 18, в Березниках – у 16.

В Кишертском и Осинском округах зафиксировано по 15 человек с COVID-19, в Краснокамском округе – 10, в Соликамском и Чердынском округах – по шесть.

В Еловском и Очерском округах выявлено по пять заболевших, по три – в Кизеле.

По два инфицированных - в Кунгуре, Нытвенском, Добрянском, Красновишерском и Карагайском округах.

По одному - в девяти территориях края. Это Кудымкарский, Юсьвенский, Юрлинский, Лысьвенский, Горнозаводский, Александровский, Березовский округа, Кунгурский район и Губаха.

Инфографика: оперштаб.

Инфографика: оперштаб.

Коронавирус Covid-19Коронавирус в Пермском крае 2021: последние новости