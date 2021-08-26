В этом летнем сезоне сельские территории Прикамья могли оценить новый вид досуга

Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

Что такое автоклуб и почему с ним стало удобнее проводить мероприятия в самых отдаленных территориях, рассказал радио «Комсомольская правда» Пермь начальник Управления культуры, молодежной политики и туризма Чусовского городского округа Дмитрий Акинфеев.

- В рамках национального проекта «Культура» для Чусового был приобретен в 2020 году автоклуб- клуб на колесах на базе автомашины Газель NEX. С него можно работать хоть в чистом поле. Он включает в себя звуковую аппаратуру, световую и медийную. По всему Пермскому краю есть населенные пункты, в которых нет стационарных домов культуры. В этих местах нецелесообразно открывать учреждения культуры, там проживает очень мало людей. Поэтому сейчас с помощью атвоклуба мы выезжаем в такие населенные пункты и даем там концерты.

Эта импровизированная сцена используется круглый год для проведения в сёлах торжественных мероприятий: Дни районов, Новый год и целой серии концертов ко дню Победы .Только за лето автоклуб выехал в 8 населенных пунктов и концерты посетило более 4 тысяч зрителей.

Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

В этом году поступило предложение на конкурс социальных и благотворительных проектов «ОМК Партнерство» от руководства Чусовского округа и Чусовского металлургического завода выделить финансирование на покупку детского батута. Это позволило летом для детишек сельских населенных пунктов провести бесплатные спортивные мероприятия со специальным реквизитом.

Добавлю, что реализуется идея благодаря участию территории в национальном проекте «Культура» при поддержке Министерства культуры Пермского края.