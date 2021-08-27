Грантовую поддержку получат 87 некоммерческих организаций

Фото: Фонд грантов губернатора Пермского края

25 августа в Перми подвели итоги Первого краевого конкурса социальных проектов на предоставление грантов фонда губернатора Пермского края социально ориентированным некоммерческим организациям. Столь масштабный конкурс грантов для НКО в регионе был проведен впервые.

Всего на конкурс было подано 392 заявки из 34 муниципальных образований Пермского края. В итоге грантовую поддержку на реализацию собственных проектов на общую сумму 88 миллионов рублей получат 87 НКО.

Из всех победителей 59 организаций ранее не участвовали в конкурсе грантов губернатора Пермского края, 41 организация не участвовала в конкурсе грантов Президента Российской Федерации, 23 – впервые получат грант на реализацию проекта.

- Очень многие организации решили впервые заявиться на конкурс, - отметила Елена Малкова, директор Фонда грантов губернатора Пермского края. - На наш взгляд, это очень важно. Это не какие-то новые организации, они существуют уже достаточно времени. О чем это говорит? О том, что НКО поверили в свои силы и знают, что получить грантовую поддержку стало реальнее.

Экспертный состав конкурса включал в себя представителей множества регионов России: от Крыма – до Хакасии, от Северной Осетии – до Москвы. 93 процента из них – общественники, не раз участвовавшие в российских конкурсах социальных проектов. Из 46 экспертов 23 представляли Пермский край. Каждую заявку оценивали не менее двух экспертов.

Подробностями проекта своей организации поделилась Анна Отмахова, представитель Пермской региональной историко-патриотической общественной организации «Бессмертный полк»:

- Наш проект называется «Забытый солдат-2». Это продолжение предыдущего проекта. В рамках него мы занимаемся темой советских военнопленных, бывших в плену во время Великой Отечественной войны. Мы составляем базу данных по карточкам из немецких лагерей военнопленных, которые находятся в Пермском архиве социально-политической истории. Это важно, ведь некоторые семьи до сих пор ничего не знают о своих солдатах. Например, на популярном сайте Минобороны, который называется «Память народа», их просто нет. Карточки находятся в нашем архиве. И чтобы помочь семьям в поисках своих родных мы создали сайт «Мост памяти.ру», с историями советских военнопленных из Пермского края. Там уже больше 6 тысяч имен. Я уверена, база на сайте пополнится еще на 5-6 тысяч. Не могу сказать, сколько точно карточек в нашем архиве есть.

Отметим, по количеству победителей конкурса в лидерах идут следующие номинации: 14 проектов посвящены охране здоровья, популяризации ЗОЖ, физической культуры и спорта. 14 проектов – из области науки, образования и просвещения. 11 проектов служат поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства.

Более подробно со всеми победителями конкурса можно познакомиться на сайте грантыгубернатора59.рф.