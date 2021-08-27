В прошлом году 1 сентября температура была +27, но и в этом погода ожидается достаточно комфортной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне последних августовских выходных пермяки почувствовали на себе первое прохладное дыхание осени. 27 августа после четырех жарких месяцев лета температура опустилась до +10…13 градусов, и задул холодный ветерок. Какой погоды нам ждать от предстоящих выходных? Какие сюрпризы преподнесет погода на 1 Сентября, когда школьники пойдут после каникул в школу?

- Осадков в ближайшие пять-шесть дней может не пойти совсем, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. – На смену жаркой и сухой погоде пришла прохладная, но сухая осень. Это как раз тот самый Скандинавский антициклон с периодическими затоками арктического воздуха, который формирует погоду в регионе в последние дни лета.

27, 28 и 29 августа будет без осадков, подует умеренный ветер северного и северо-восточного направления. Температурный фон в пятницу и субботу в дневные часы составит +14…+16 градусов на севере и +18…+20 на юге. А в воскресенье день ожидается ясным, и температура немного поднимется до +16…+22 градусов.

А вот ночи будут уже довольно прохладные, температура может опуститься до +3…+5 градусов.

В начале следующий рабочей недели ожидается еще один заток холодного воздуха, дневные температуры опустятся до отметок +12…+17 градусов. Для конца августа эти значения ниже климатической нормы.

А вот 1 сентября ожидается существенное потепление, и погода будет достаточно благоприятной и комфортной для проведения праздничных линеек на улице. Ветер поменяет направление на юго-западный, антициклон уйдет на Южный Урал и у нас есть перспективы повышения температуры в дневные часы до +17…+20 градусов.

По предварительным прогнозам, начиная со 2 сентября, погоду над нашим регионом начнет определять циклон с Европейской территории России. Он будет выносить теплый, но влажный воздух, поэтому со 2 сентября в Прикамье ожидаются дожди.