Дмитрий Махонин: Многие меры, принятые в 2020 году, кажутся сейчас непоследовательными

Дмитрий Махонин: 2020 год бросил вызов всем жителям региона, каждому пришлось перестраиваться на работу в условиях пандемии. Фото: пресс-служба краевого правительства.

В четверг состоялось последнее пленарное заседание Законодательного Собрания третьего созыва, на котором выступил губернатор Пермского края. Дмитрий Махонин рассказал, как наш регион пережил непростой 2020 год. Вот лишь часть тех тем, которые он поднял в докладе о результатах деятельности правительства Пермского края.

- 2020 год бросил вызов всем жителям региона, каждому пришлось перестраиваться на работу в условиях пандемии, - отметил губернатор. - Тогда мы еще не понимали, как бороться с коронавирусом, какие ограничения вводить. И сейчас, с учетом полученного опыта, многие меры, принятые тогда, кажутсянепоследовательными. Не без потерь, но наш регион справился в 2020 году с определенными задачами, перестроившись на борьбу с COVID-19. Однако борьба еще не закончена.

О безработице

- Уровень безработицы в Прикамье всегда превышал общероссийский показатель, и в 2020 году силы были брошены на решение этой проблемы. Началась реорганизация социальных служб. С теми, кто из-за пандемии потерял место, велась адресная работа. В итоге каждый, кто хотел найти работу, нашел ее. Безработица в Прикамье снизилась, и сейчас по этому показателю мы лучше, чем в среднем по Российской Федерации.

По показателям заработной платы наш регион удерживает первое место в ПФО и 37-е- в России. По итогам мая 2021 мы достигли показателя средней зарплаты в 42 400 рублей.

О борьбе с COVID-19

- На борьбу с коронавирусной инфекцией в крае было привлечено 12,5 миллиарда рублей. Нужно было переобучить врачей и привлечь волонтеров. К слову, работа волонтеров была признана одной из лучших в стране, и это говорит о духовности людей, которые живут на территории Пермского края. В 2020 году была проведена колоссальная работа по переоснащению больниц. Под ковид было перепрофилировано 4,5 тысячи коек, сейчас их уже шесть тысяч. Была создана с нуля лабораторная база, покупались автомобили «Скорой помощи», производились выплаты врачам. По итогам года по уровню заболеваемости регион находился на 73-м месте.

Дмитрий Махонин высоко оценил работу пермских врачей. Фото: пермский краевой минздрав.

Об образовании

- В 2020 году в Прикамье было создано 1218 новых мест в детских садах и 1050 - в школах. Учреждения оснащались развивающими игрушками, оргтехникой и современным оборудованием. Отдельно реализуется программа по ремонтуспортивных залов, а в систему образования привлекаются молодые педагоги. Растет охват ребят, вовлеченных в дополнительное образование: открываются новые «Точки роста», приобретаются «Кванториумы», развиваются центры IT-куб и другие.

В минувшем году пермская образовательная система заняла 9-е место в рейтинге РФ по качеству образования. Выпускники школ показывают на ЕГЭ баллы выше, чем в среднем по России. Но есть и сложности: талантливые ребята уезжают в столичные вузы. Поэтому развитием высшего образования в регионе я буду заниматься лично. Чтобы талантливые выпускники оставались на родной земле и понимали, что история успеха в Пермском крае значительно проще, мы сейчас встречаемся с ректорами основных вузов страны и подписываем соглашение о межвузовском взаимодействии. В итоге, обучаясь дома, пермские студенты смогут учиться у тех же самых преподавателей, которые преподают в столичных вузах.

Развитием высшего образования в регионе губернатор будет заниматься лично. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О культуре

- В прошлом году в Прикамье было открыто 30 социальных кинозалов и10 модельных библиотек, выделяются средства на приобретение музыкальных инструментов для детей, обучающихся в музыкальных школах. Оказывается поддержка киносъемочным группам, которые снимают фильмы в Пермском крае. Это делается, чтобы привлечь внимание людей, которые смотрят эти кинофильмы, к нашему краю. Это увеличит не только турпоток, но и инвестиционную привлекательность региона. Также в прошлом году заключено соглашение с киностудией «Союзмультфильм» о создании Союзмультпарка.

Всех волнуют глобальные стройки объектов культуры, которые были анонсированы еще несколько лет назад: строительство художественной галереи уже началось, продолжается реализация социокультурного проекта на Заводе Шпагина. В будущем году здесь завершатся благоустройство и реконструкция ряда зданий. Мы рассчитываем, что новая сцена Пермского театра оперы и балета окончательно будет запроектирована в начале следующего года на деньги частного инвестора. Здание филармонии находится на государственной экспертизе, а реконструкцию здания ТЮЗа истроительство малой сцены мы начинаем в этом году.

О спорте

- Продолжаем создавать спортивную инфраструктуру: школьные площадки испортивные сооружения. Исходя из наших климатических особенностей, больше стараемся развиватьзимние виды спорта: создаем модульные лыжные базы, ремонтируем трамплины, крытые катки.

В ближайшее время объявим тендер на строительство стадиона «Энергия». Сейчас мы находимся на финишной прямой по приобретению Дворца спорта «Молот», далее будем приводить его в нормативное состояние. Планируем начать в следующем году строительство Универсального Дворца спорта на 10 тысяч мест. Раньше таких объектов в нашем регионе еще не строилось.

Мы понимали проблему оттока талантливых спортсменов в другие регионы, поэтому приняли решение об увеличении зарплат тренерам и стипендий спортсменам, которые показывают высокие результаты. Сейчас семь наших паралимпийцев представляют Российскую Федерацию на Паралимпийских играх в Токио, давайте пожелаем им успеха!

КСТАТИ

После доклада Дмитрий Махонин ответил на вопросы депутатов, один из них был про начало нового учебного года и о том, будут ли школьников отправлять на дистант?

- Накануне, в преддверии 1 сентября, я пообщался с педагогическим сообществом, - ответил Дмитрий Махонин. - И вот какая ситуация у нас на сегодняшний день.В День знаний линейки - если позволит погода -пройдут на улице. Проводиться они будут только для первых и выпускных классов. Родителей мы планируем допустить на этот праздник с соблюдением мер предосторожности. Также в школах будут предприняты все меры безопасности, ведь все мы прекрасно помним те трагедии, которые происходилив России в прошлом учебном году.

Что касается коронавирусной безопасности, то о ней забывать тоже нельзя.

- Вакцинациялиц до 18 лет пока в России не производится, поэтому с большой долей вероятности после начала учебы стоит ждать вспышки заболеваемости, - объяснил губернатор. - Понимаю, что никто не хочет дистанта, гораздо проще получать знания ивоспринимать информацию на уроках в школе, в очном формате, но медицина у нас сейчас на пределе. Под COVID-19 в больницах Пермского края перепрофилировано 6000 коек, и резервов нет. Растет смертность, врачи трудятся на пределе физических возможностей. Из больниц увольняются медсестры, потому что они не выдерживают, потому что многие из них второй год работают без отпусков. Поэтому в любом случае приоритет у нас на безопасность. И если оперштаб будет принимать решение о переводе школьников на дистанционное обучение, то мы должны будем отнестись к нему с пониманием. Потому что нет ничего ценней, чем человеческая жизнь.