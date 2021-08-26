Коронавирус в Перми, последние новости на 27 августа 2021 года: в регионе прогнозируется новая вспышка заболеваемости

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае на утро, 26 августа коронавирусная инфекция подтвердилась у 475 человек. Роспотребнадзор сообщает, что 58 человек проходят лечение в больницах, 417 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди заболевших 64 ребенка. Скончались за сутки 28 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего заболевших в Пермском крае с начала пандемии - 85 398.

По результатам исследований Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые заболевшие COVID-19 обнаружены в 28 территориях региона.

Больше заражений COVID-19 выявлено в Перми – 222. Далее идет Верещагинский городской округ, где обнаружили 35 человек с инфекцией. На третьем месте идут две территории, в которых зафиксировано по 27 случаев заболевания - Куединский муниципальный округ и Оханский городской округ.

В Сиве коронавирус подтвердился у 22 человек. В Ильинском городском округе – у 19. В Пермском муниципальном районе – у 16. По 12 случаев инфицирования выявлено в Очерском и Чернушинском городских округах. По 11 – в Кунгуре и Осинском городском округе. В Краснокамском городском округе заболели 9 жителей, в Частинском муниципальном округе – 8, в Бардымском муниципальном округе – 7.

По 5 жителей заразились в Березниках и Соликамске, по 4 – в Кишертском и Ординском муниципальных округах. В Чердынском городском округе коронавирусная инфекция диагностирована у 3 человек.

Фото: permkrai.ru

По 2 случая COVID-19 выявлено в Чайковском, Большесосновском и Кунгурском муниципальных районах, Нытвенском и Чусовском городских округах, а также в Уинском и Юсьвинском муниципальных округах. По одному заболевшему обнаружено в двух территориях Пермского края. Это Добрянский городской округ и Кизел.

Добавим, что по словам главы региона Дмитрия Махонина, после скорого начала учебного года Прикамье ожидает новая вспышка заболеваемости:

- Вакцинации лиц до 18 лет пока в России не производится, поэтому с большой долей вероятности после начала учебы стоит ждать вспышки заболеваемости, - объяснил губернатор. – Понимаю, что никто не хочет дистанта, гораздо проще получать знания и воспринимать информацию на уроках в школе, в очном формате, но медицина у нас сейчас на пределе. Под COVID-19 в больницах Пермского края перепрофилировано 6000 коек, и резервов нет.